Salamat sa socmed at nabuking si Sanchez

Hindi pa rin ako makapaniwala sa takbo ng kuwento ng naunsya­ming pagpapalaya kay dating Calauan Mayor Antonio Sanchez.

Imagine, may petsa na pala ang pagpapalaya sa convicted murder-rapist na mayor. Agosto 20 ang sinasabing petsa ng release order ni Sanchez at buti na lamang ay nabuking ito kaya naharang.

Kaya nga ba sang-ayon ako sa pag-ii­ngay sa social media ng mga isyu dahil dito natin nalalaman ang mga bagay-bagay na sa akala ng iba ay pangkaraniwan lamang pero hindi naman pala.

Kung hindi ako nagkakamali sa mga naunang panayam kay Bureau of Corrections (BuCor) chief Nicanor Faeldon ay walang malisya niyang nabanggit at ginawang halimbawa si Sanchez na maaaring mapalaya sa ilalim ng GCTA o ang Good Conduct Time Allo­wance.

Mahirap paniwalaan ang pagtanggi ni Faeldon na pirmado niya ang release order ni Sanchez ngayong nagkabukingan na.

Ang sa akin naman katulad ng dati kung sinasabi, walang sunog kung walang usok.

Kaya sa mga opis­yal ng gobyerno, umayos naman kayo dahil damay ang gobyernong Duterte na nagtiwala sa inyo sa mga kabulastugang inyong ginagawa.

***

Bawal ang pork! Hindi lamang ang seryosong nagdidiyeta ang iwas pork dahil ngayon pati ang Kamara de Represen­tantes ay iwas pork na rin!

Mismong ang nagtitimon ng Kamara na si House Speaker Alan Peter Cayetano ang nagsusulong ng adhikaing hindi mapasok ng kahit katiting na pork barrel ang 2020 national budget.

Pati ang tinatawag na ‘parking pondo’ ay iniiwasan din ni Cayetano. Sa sistemang ito, iniiwang naka-park lang ang pondo at hindi ginagamit kaya naman nagkakaroon ng lumpsum sa budget kung saan hindi alam kung saan gagamitin ang pondo.

Kung si Cayetano ang masusunod, magiging pork free at parking free ang national budget dahil ito rin ang tagubilin ni Pangulong Rodrigo Duterte: kailangang walang korapsyon sa budget ng gobyerno. Sabi mismo ng House leader: “ang usapan sa Congress, we will fight corruption” at “walang takipan” kapag may nadidiskubreng anomalya na kinasasangkutan ng kahit sinong kongresista.

Kaya nga sa hea­ring ng Committee on Appropriations nitong Martes, sinampolan ni Cayetano si Public Works and Highways Secretary Mark Villar sa mga tanong kung may bahid ng pork barrel ang isinumiteng panukalang budget ng department. Tinanong pa nito si Villar kung may parking na pondo. At pareho namang tiniyak ni Villar na walang pork at walang parking na pondo sa DPWH.

Kapag nasiguro ni Speaker Cayetano na walang pork at walang kung ano-anong insertion na magaganap sa natio­nal budget na kanilang ipapasa sa Kongreso, masasabi na nating change has come!