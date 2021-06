Salamat PNOY

Si Benigno Simeon Cojuangco Aquino III o mas kilala ng mga Pilipino bilang PNoy ay ika-15 Presidente ng Republika ng Pilipinas.

Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay marami itong iniwang legacy sa mga Pilipino bukod pa sa mga pamatay na slogan na lalong nagpamahal sa kanya sa mga Pinoy.

Isa rito ang popular na “Kayo ang boss ko, kaya’t hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo.”

Ang nasabing kataga ang hindi makakalimutang binitiwan ng Pangulo sa ilalim ng kanyang pamumuno at nangakong lilinisin nito ang gobyerno sa korapsiyon.

Sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo, nalantad ang pork barrel scam kung saan napakulong sina dating Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. at Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder.

“I had a simple goal in life: to be true to my parents and our country as an honorable son, a caring brother, and a good citizen.

Bago pa man maging Pangulo, hindi na bago kay Noynoy Aquino ang serbisyo publiko lalo’t ang kanyang ama na si dating Senador Ninoy Aquino ang naging mitsa para mapabagsak ang rehimen ni Ferdinand Marcos.

Matapos mapaslang ang kanyang ama ay ang kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino ang nanungkulan para makamtan ng bansa ang demokrasya.

“I just want to be precise… I’m sure that Panatag Shoal or Bajo de Masinloc is within our EEZ and also they have been part of the country historically.”

“At this point, may I suggest that instead of viewing this decision as a victory of one party over another, the best way to look at this judgment is that it is a victory for all.”

Sa panahon ni Noynoy Aquino nakamtan ng Pilipinas ang panalo kontra China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS).

Nilarawan ni PNoy na ‘victory for all’ ang pagpanig ng Permanent Court of Arbitration (PCA) sa Pilipinas para pagtibayin ang economic exclusive zone ng bansa na inaangkin ng China

“We presented to Indonesia­ that it seems to serve both of our interests to keep [Mary Jane Veloso] alive to be able to testify and serve the ends of justice for both our concerns.”

Abril 28, 2015 ay nag-aabang ang taumbayan sa kahihinatnan ni Mary Jane Veloso, isang Pinay na death row inmate sa Indonesia dahil sa nakitaan ito ng heroin papasok ng nasabing bansa.

Ilang oras na lang ang nalalabi ay isasalang na si Veloso para sa firing squad, ngunit hindi ito natuloy at nanatiling buhay ang Pinay dahil kay Noynoy Aquino.

Kinuwento noon ni dating Cabinet Secretary Jose Rene Almendras na personal na dumulog si Aquino kay Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi para masalba si Veloso at gawin itong state witness imbes na parusahan.

Sa ngayon ay nananatiling buhay si Veloso at pinayagan na ng Korte Suprema ng Pilipinas na tumestigo ito laban sa mga bumiktima sa kanyang drug trafficker.

“If somebody is undergoing a tragedy and ang ginawa ko nakiiyak lang ako sa kanya – ‘Paano na kami nito?’ ‘Paano ka nga ba?’ ang paniwala ko, papaano makakatulong? Parang ang papel ko, ama ng bayan, masasandalan niya,” naging pahayag noon ni PNoy.

Marami ang pumuna kay PNoy dahil sa kanyang kawalan ng empathy o tila kawalan ng reaksiyon sa problema ng taumbayan tulad ng nangyaring Super Typhoon ‘Yolanda’ sa Tacloban at hindi paghingi ng tawad sa Hong Kong sa nangyaring bus standoff sa Quirino Grandstand noong 2010.

Paliwanag ni PNoy, hindi siya umaarte lang bilang Pangulo at nais niyang magampanan ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng mga solusyon bilang top official ng bansa.

“That I fulfilled a promise, that I will leave something a lot better than what I found.”

Ito ang nasambit ni Noynoy sa kung anong gusto niyang maalala sa kanya ng mga Pinoy nang matapos na ang kanyang termino noong 2016. (Ray Mark Patriarca/Mia Billones)