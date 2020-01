Salamat Mr. Mascariñas

Saludo ako kay Bounty Agro Ventures Inc. President Ronald Daniel Ricaforte Mascariñas dahil sa ikatlong sunod taon ay suportado niya ang Chooks-to-Go National Rapid Chess Championships na lalarga sa Enero 25 sa Ayala Malls Manila Bay sa panulukan ng Diosdado Macapagal at Aseana Avenue sa Parañaque City.

Ang FIDE event ay sanctioned ng National Chess Federation of the Philippines at magkatuwang na oorgani­sahin ng Philippine Executive Chess Association at Rotary Club of Nuvali sa pakikipagtulungan ng Parañaque City at ng Ayala Malls.

Sa mga aspirante, dapat mag fill-up ng registration form at deposit slip na i-forward sa ctgchess@gmail.com. Makakausap sina Dr. Fred Paez sa 0921-272-8172 at Engr. Bren Sasot at 0949-360-2144 o sa 0917-871-3693 para sa karagdagan pang mga detalye.

***

Magkakaroon na ng bagong grandmaster ang Singapore. Kung sakali ito ang ikalawang­ GM ng city state.

Siya ay si Kevin Goh Wei Ming na may Elo rating na 2499, isang puntos na lang ang kanyang kailangan tungo sa GM title para mabuwag ang Elo 2500 barrier dahil nakopo na niya ang tatlong GM norms/results.

Kasalukuyang luma­laban si Kevin sa one-on-one match Fide Standard rating event kontra kay Grandmaster Anh Dung Nguyen ng Vietnam na may Elo rating na 2473 sa Hanoi, Vietnam.

Dedicated ni Kevin Goh Wei Ming ang kanyang GM title quest sa kanyang ama’t ina na personal na manonood ng kanyang laro.

Good luck Kevin Goh Wei Ming.

***

Nais ka ring batiin sina GM Darwin Laylo, Fide Master Robert Suelo at AGM Almario Marlon Bernardino Jr. na magkasalo sa una hanggang ikatlong puwesto sa January edition ng ASEAN Chess Academy (ACA) Rapid Chess Tournament nitong Enero 5 sa Singapore.

Congrats din kina Ravind Ricnesh ng Singapore at Singapore-based Pinoy Arcege Tan Castillo na mga nagwagi sa kani-kanilang kategorya.