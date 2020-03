Salamat Doc Paez

Patuloy na pinala­laganap ni Phili­ppine Execu­tive Chess Association (PECA) president Dr. Alfredo Paez ang chess sa Southern Tagalog Region sa pakikipagtulungan ni Cabuyao City Mayor Rommel Gecolea.

Susulong ang PECA 2020 2nd leg sa Sabado, Marso 28 sa Brgy. Banlic, Cabuyao City.

Tatanggap ng P12,000 ang champion habang nakalaan sa next four finisher ang P8,000, P5,000, P3,000 at P2,000, ayon sa pagkakasunod.

May mga special prize din na tig-P2,000 sa Top 2000 and below, Top 1900 below, Top 1800 below, Top senior, at Top lady.

Sina Dr. Paez at Atty. Gecolea ang mga tumutulong din sa kampan­ya ng magkapatid na Jeremy at Jersey Bruse­las Marticio ng Pulo National High School-Cabuyao.

Itinalaga ni National Chess Federation of the Philippines (NCFP) chairman/president Rep. Prospero Pichay Jr. si Paez bilang Assistant Executive Director for Southern Luzon ng pederasyon.

Bagong Assistant Exe­cutive Director for Central and Northern Luzon naman si Reden Cruz.

Sa mga detalye, kontakin si Dr. Paez sa 09212728172 at 09152473711.

Pinalitan ni Paez, dating top honcho ng Laguna Chess Association, si dating PECA president Dr. Jenny Mayor kung saan ang founding president naman ay si Atty. Cliburn Anthony Orbe na Exe­cutive Director ngayon ng NCFP.

Organizer din ng matagumpay na Chooks-To-Go National Rapid Chess Champion­ship si Paez sa pakiki­pagtulungan ni Engr. Brent Sasot at ng Rotary Club of Nuvali.

Suportado rin ito ni BAVI president Ronald Daniel Mascariñas.

Mabuhay ka Dr. Paez.

***

Nakatakdang magsagawa ang inyong lingkod ng 25 board simultaneous chess exhibition sa Mar. 14 sa Donna Christine Academy sa Dalahican, Cavite City.

Isang simuls Non-Master 2200 and below rapid chess tournament ang isasagawa rin sa nasabing petsa na may seven-round Swiss System at 15-minute time control format.

Ang 1-day event ay inorganisa ng Cavite Pawnstorm Chess Club at suportado nina Noveleta Mayor Dino Chua, Cavite Vice Mayor Denver Chua at Cavite Board Member Davey Chua.

***

Belated happy birthday sa anak kong si Jia at kumpare kong si Ederwin Estavillo ng Gen. Trias City, habang congratulations kay Oshrie Jhames Constantino Reyes ng Santa Rita, Pampanga na magaling sa chess at sa academics.