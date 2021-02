‘Sakit sa ulo pag maganda anak’: Richard kabado sa ‘manliligaw’ ni Juliana

Ang daming naaliw sa ginawang interview ni Mr. Jon Ibanez kay Ormoc City Mayor Richard Gomez sa Politiko Live (Facebook page). Lahat kasi ng paksa, mula sa politika, tungkol sa misis na si Cong. Lucy Torres, at siyempre sa anak na si Juliana Gomez, ay napag-usapan nila.

Idinaan sa nakakaaliw na kuwentuhan ang paksa tungkol kay Juliana. Na sinimulan sa mga interes ni Juliana, na baka nga puwede ring maging politiko o artista sa hinaharap.

Para kay Goma, “Hindi ko siya pipigilan kung ano ang gusto niya, kung sa tingin niya magiging masaya siya, I’m all for it.”

Tanong ni Mr. Ibanez, handa na raw ba si Goma na magkaroon ng manliligaw o boyfriend si Julliana? Hindi ba siya kinakabahan?

“Sa totoo lang kinakabahan na ako. Hahahaha!

“Oo kasi si Juliana she’ll be 21 by September, at alam mo naman dalaga na ang anak ko, at marami nang umiikot diyan sa tabi-tabi. Siyempre lalaki rin ako at marami rin akong pinagdanan na ganiyan noon, na ako rin umiikot-ikot sa mga babae dati. So, alam ko `yon.

“Pero kami ni Lucy, guidance ang binibigay namin sa kanya.

“Hindi kami mahigpit, pero pinagsasabihan namin si Juliana, base sa mga experience namin ni Lucy.”

Tanong ulit ni Mr. Ibanez, wala pa bang naglalakas-loob na umakyat ng ligaw kay Juliana sa harap niya o sa bahay nila?

“Actually sinabi ko kay Juliana kung may manliligaw mas magandang magpunta sa bahay para makilala namin.”

‘Ginawa mo ba `yon noon?’ Sundot na tanong ni Mr. Ibanez.

“Paminsan minsan. Hahahahaha!” tawang tawa na sagot ni Goma.

Hirit ulit ni Mr. Ibanez, paano kung may umakyat ng ligaw, na isang sikat na artista at kasingguwapo mo?

“Actually at the end of the day si Juliana lang makaka-decide kung gusto ba niya magka-boyfriend, kung ano trabaho ng bata, artista o hindi. Ang importante kung ano ang ikaliligaya niya, ikalawa kung magiging safe ba siya roon. Hindi naman natin puwedeng itali siya habangbuhay. Darating ang panahon na liligawan siya, magkaka-boyfriend, eventually mag-aasawa ‘yan, kaya dapat handa kami ni Lucy,” makabuluhang saad ni Goma.

Pero, hindi pa ba nagsasabi si Juliana na may ‘boyfriend’ na siya?

“Ah, minsan may pahaging-haging. Hindi pa nagsasabi ng diretso. Tingnan natin. Minsan may nakikita kaming mga picture-picture, medyo nakadikit-dikit na ng konti ito, ah.”

So, kabado ka na talaga?

“Oo kasi naranasan ko `rin yan dati. Hahahaha!”

Paano pag politiko ang manligaw kay Juliana? Sundot na tanong ulit ni Mr. Ibanez.

“Ok lang basta mabait, basta hindi aagrabyaduhin ang anak ko, hindi mamaltratuhin anak ko. Kasi siyempre, anak natin ‘yan, pag may nangyari riyan ako unang makakaharap ng lalake.”

Hirit ulit ni Mr. Ibanez, na baka naman si Goma ang tipo ng tatay na pag may umakyat ng ligaw sa anak na babae, biglang nagwawalis, o may inaayos na armas?

“Hindi! Pero nakalabas lahat ng aso! Hahahaha!” tawang-tawang sagot ni Goma.

Si Lucy ba, aprub na magka-boyfriend na si Juliana?

“Si Lucy very understanding, puro guidance ang ibinibigay kay Juliana.”

Natanong din ni Mr. Ibanez kung bakit isa lang ang naging anak nina Goma at Lucy. At sabi nga niya, kung sila lang ay gusto nila na maraming anak, pero isa nga lang daw ang ibinigay sa kanila.

“Okey na rin, kasi si Juliana is already handful na. Kung madagdagan pa, maraming sakit ng ulo, lalo na pag maganda anak mo. Masakit sa ulo.”

Tutukan sa Politiko Live: Chikahan nina Ibanez, Gomez kuwela sa publiko

Pero, paano kaya kung mala-pelikula ang maging lovelife ni Juliana, na tungkol sa isang mayamang babae na na-in love sa lalakeng mahirap?

“Ang importante lang ay happiness ng anak ko. Second ang safety niya at hindi siya sinasaktan at minamahal siya ng tunay,” sagot ni Goma.

Anyway, sarap ngang tingnan nina Goma at Juliana kapag magkasama, dahil parang barkada lang sila, na nagagawang magbiruan. Pero, sino nga ba ang boylet na si Miggy Bonnevie Bautista sa buhay ni Juliana?

Anyway, sa mga gusto pang mapanood ang chikahan nina Mayor Richard Gomez at Mr. Jon Ibanez, tutok na sa Politiko Live Facebook page, at siguradong maaliw kayo, at matututo sa mga kaganapan sa politika at sa sitwasyon ng Ormoc City.

Kuwelang-kuwela ngang panoorin ang kuwentuhan ng dalawa, na idinadaan sa tawanan ang mga medyo seryosong topic tungkol sa relasyon ng mag-ama, o ng mag-asawa.