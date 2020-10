Sakit sa puso pangunahing sanhi ng kamatayan sa PH

Labing-anim na taon ang tinatayang nawawala sa buhay ng isang Pinoy dahil sa sakit sa puso. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng National Institutes of Health sa mga Pilipinong nakatira sa Amerika.

Hindi kataka-takang ang mga lahing Pinoy ang may mataas na kaso ng heart disease sa mga Asyanong nasa Amerika, kapantay ng mga Vietnamese, dahil sa ating diet – maalat, matamis, mataba at kulang sa prutas at gulay pati sa ehersisyo.

Hindi lang ang puso ang tinatamaan ng ganitong diet, kung hindi pati ang utak, kaya’t madalas din nating nababalitaan ang inaatake ng stroke lalo na ngayong may pandemya.

Hindi lang ang diet ang sira ngayong pandemya, kasama na rin diyan ang kakulangan ng paggalaw-galaw. Mahirap naman kasing mag-ehersisyo o maglakad-lakad kung ang espasyo mo ay napakaliit, dahil hindi ka makalabas bunga ng pandemya.

Ang malungkot pa, may mga kababayan tayong kahit may karamdaman, hindi makapagpatingin ng personal sa kanilang doktor sa takot na makakuha ng Covid 19 sa ospital o sa klinika. Ang ilan naman, hindi kasi matanggap agad ng pagamutan, lalo na kung maliit na ospital lang ito o klinika, dahil sa takot naman ng mga nagsusuri na baka may Covid ang pasyente lalo na kung may nga simtomas ito. Hindi tuloy natutugunan agad ang pangangailangang medikal ng mga pasyente.

Batay sa data ng wordlifeexpectancy.com, ang heart attack pa rin ang pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. Batay sa tala noong Oktubre 4, 2020, umaabot na sa 92, 006 ang namamatay na Pinoy sa ating bansa dahil sa atake sa puso.

Sa data naman ng World Health Organization noong 2018, ang kamatayan sa coronary heart disease sa bansa ay umabot sa 120, 800 o 19.83% ng kabuuang kamatayan sa Pilipinas. Pang-32 ang ranggo ng Pilipinas sa buong mundo sa tala ng may pinakamaraming namamatay sa atake sa puso.

Sa pagtataya ng World Health Organization, 17 milyon katao sa buong mundo ang nasasawi sa atake sa puso bawat taon. Pagdating ng taong 2030, tinataya ng WHO na aabot na ito sa 23.3 milyon kada taon.

Ang mga bara sa ating ugat patungo sa puso ang isa sa mga dahilan ng sakit nito – ang kolesterol na namumuo, at ang pagkipot at pagtigas ng mga daanan ng dugo.

Ang mga inaatake ay kadalasang nakakaranas ng katamtaman hanggang sobrang sakit ng dibdib, kahit na wala namang ginagawa. May pakiramdam din na parang sasabog ang dibdib na mararamdaman ng ilang minuto. Mawawala ito ng saglit, maya-maya ay mararamdaman na naman. Ang ilan naman ay nakakaramdam ng gumuguhit na sakit sa balikat at leeg pababa sa braso o sa katawan. Maaari ring kapusin ng paghinga, namumuo ang malamig na pawis, pagsusuka at pagkahilo. Mayroon namang parang hindi matunawan o humahapdi ang tiyan, at tila pagod na pagod.

Maaaring maiwasan ang atake sa puso o stroke kung titigilan ng pasyente ang paninigarilyo at paginom ng alak, kakain ng malusog at balanseng diet, at iwasan ang sobrang maalat, matamis at matabang pagkain. Kumain din araw araw ng isdang may omega 3 fatty acid tulad ng mackerel, sardinas at tuna.

Ang 30 minutong pag-eehersisyo araw araw ay malaki rin ang maitutulong sa sirkulasyon ng dugo. Matulog din ng pito hanggang walong oras (mas maganda kung sa gabi natutulog kaysa sa umaga). Iwasan din ang ma-stress.

Magpakonsulta, kahit na online, para malaman ng manggagamot kung ano ang nararamdaman at nararanasan ng pasyente at malaman din kung epektibo pa ang mga iniinom nitong gamot.

Huwag matakot lumabas para magpa-laboratoryo at magpatingin ng personal sa doktor kung kinakailangan. Mas maraming namamatay sa takot (dahil sa nagiging kumplikado ang sakit bunga ng hindi pagpapatingin), kaysa sa Covid.

