Sakit ng tiyan

Madami pang ibang karamdaman ang umiiral maliban sa Covid19 kahit sa gitna ng pandemya kung saan lahat ay dito nakatutok. Isa dito ang pananakit ng tyan. Ang tanong sa atinngayong linggong ito ay galing sa isang pamangkin nanagaalaga ng kanyang tiya. Naospital kamakailan dahilnamimilipit sa sakit ng tyan, naadmit, at tiningnan ng napakadaming doktor. Nakakalito dahil sa napakadaming opinion na bumuhos ng iba’t ibang mga doktor. Bakit ba ganoon kadami ang doktor nya? Hindi ba pwede na iisa na lang para isalang ang kinakausap nila?

Oras na may dinala sa emergency room dahil sa pananakit ng tyan, ang tawag dito ay acute abdomen. Depende sa edad ng pasyente, ang unang tumitingin ay isang internist kung matanda, o isang pediatrician kung bata naman. Ngunit sa dinamidami ng laman ng ating abdomen, may mga ibang spesyalista namaaaring hingan ng opinion. Isa dito ay ang gastroenterologist, spesyalista ng tyan at bituka kung kinakailangan ng mga gamot. General surgeon naman ang maaaring tumingin para malamankung kinakailangang operahan o hindi dahil sa kasalukuyangkalagayan. Dahil sa babae ang pasyente, hinihingi din angopinyon ng isang obstetrician-gynecologist. Ang titingnan nyaay kung apektado ang matres, obaryo at iba pang organongpangkababaihan. Kung minsan, may iba’t iba pang spesyalistana maaaring hingan ng opinion para sa mas magandangkalalabasan ng may karamdaman.

Highly specialized ang medisina. Totoong maaaring makita ng isang doktor ang pasyente, ngunit sa dami ng maaaringmaapektuhan, mas mamarapatin na humingi ng opinion at tulong ng ibang mga spesyalista. Kaya kung minsan, ang isangpasyente ay maaaring magkaroon ng mahigit sa isa, dalawa, tatlo, o higit pang doktor depende sa kalagayan nito. Sa pagkakataon na mangailangan ng operasyon, maaari pang ipatingin sa isang cardiologist at pulmonologist para sa cardio-pulmonary clearance, at dahil sa panahon ng Covid19, isanginfectious specialist para makasiguro na hindi apektado ng coronavirus. Oras na maoperahan, may anesthesiologist pa namagsisiguro na hindi makakaramdam ng kirot bago, habang, at pagkatapos ng procedure.

Hindi dapat alalahanin at malito sa dami ng opinion galling samadaming spesyalista. Tingnan natin ito na kasiguruhan para saikabubuti ng pasyente. Kadalasan ay mayroon namang main attending o punong doktor na kokolektahin ang lahat ng opinion para hindi malito ang pasyente at mga kamag anak nito.

Hindi inaasam ng mga doktor na malito at mataranta kayo. Ang tanging layunin lamang nila ay gumaling ang pasyente.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib saDWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.