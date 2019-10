Sakit ng kalamnan lang: Digong pinayuhang magpahinga

Wala umanong dapat ikabahala ang publiko sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapaaga ang uwi nito mula sa kanyang biyahe sa Japan dahil sa iniindang sakit sa likod.

Ayon kay Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go, nakapagpa-check-up na ang pangulo at sumailalim pa sa magnetic resonance imaging (MRI) at natuklasang nagkaroon lang ito ng ‘muscle spasm’.

“He is okay naman po. No need to worry at muscle spasms daw po iyon,” pahayag ng dating special assistant to the President sa panayam ng mga reporter kahapon.

Pagdating umano ni Duterte sa Pilipinas galing Japan, tumuloy pa ito sa burol ni dating Senate President Aqui­lino ‘Koko’ Pimentel III sa Heritage Park sa Taguig. Matapos ang pagdalaw sa burol ay nagpatingin na ito sa doktor.

Hindi naman umano seryoso ang sakit ni Duterte at pinayuhan lang siya ng kanyang mga doktor na magpahi­nga matapos maaksidente sa pagmomotor noong nagdaang linggo.

“May mga medisina na dapat at kailangan po magpahinga. He was advised to rest. Masakit talaga dahil sa pagkabagsak niya sumakit ang likod nakita ninyo kahapon kaya bumili ako ng cane dun sa Japan,” sabi ni Go.

“Ang ikinabahal namin at first kung tinamaan ang kanyang spine pero salamat sa Panginoon walang dapat ikabahala. Tinignan ng doktor kung meron ba naipit na ugat that cause the pain wala naman po. Pure muscles spasm at ang gamot para dun,” paliwanag pa ni Go.

Nauna rito ay tiniyak ng Malacañang na isasapubliko ang resulta ng medical consultation ni Pangulong Duterte.

“The public need to be apprehensive about the President’s health. He shall inform our countrymen on the result of his medical consultation,” saad ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. (Dindo Matining/Prince Golez/Aileen Taliping)