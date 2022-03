Sahod ng Taiwan president, vice iaayuda sa Ukraine

Nakatakdang ipamahagi ng Pangulo at vice presidente ng bansang Taiwan ang kanilang isang buwang buong sahod para makatulong sa humanitarian relief efforts ng bansa para sa Ukraine.

Sa ulat, ido-donate nina Taiwan President Tsai Ing-wen at Vice President William Lai ang kanilang suweldo bilang pakikisimpatya ng Taiwan sa mga apektadong mamamayan sa Ukraine.

Nabatid na itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang sarili nitong teritoryo kung saan nagsasagawa na rin ito ng military pressure para igiit ang pag-angkin nito sa katabing bansa.

Nabatid din kay Tsai, sa naganap na pulong ng Democratic Progressive Party, na lumalakas ang suporta ng puwersa ng pandaigdigang demokrasya sa Ukraine.

“As a member of the global partners of democracy, Taiwan is not absent, and we fully support Ukraine,” pahayag pa nito.