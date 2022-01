Sahod ng mga guro sinimot sa Landbank

Inireklamo kahapon ng grupong Teacher’s Dignity Coalition (TDC) na ilang guro ang nawalan ng aabot sa lagpas sa P100,000 matapos ma-hack ang kanilang mga Land Bank of the Philippines (LBP)account.

Ayon sa ulat ng TDC, nawala ang deposito ng ilang guro matapos ma-transfer sa kanilang Landbank account papunta sa ibang mga bangko o electronic wallet.

Ang halagang nawala sa ilang mga guro ay mula P26,000 hanggang P121,000.

“Nagtitiwala kami sa Landbank na secured ang bawat account ng mga guro at empleyado, kahit pa sa online banking system nila pero bakit may mga ganitong pangyayari?” ani TDC Chair Benjo Basas.

Aniya, ipinaalam na nila sa Department of Education (DepEd) ang pangyayari.

“Hindi po ito biro kasi malaking halaga na para sa aming mga guro ang isang buwang sahod o ang aming bonus, lalong masakit kung ang pinag-ipunan mong pera nang matagal ay mawawala nang ganon na lang,” dagdag pa Basas.

Naniniwala rin si Basas na dapat managot ang Landbank dahil sa naturang insidente.

Kaugnay nito ay nanawagan ang TDC sa kanilang Facebook page sa iba pang nawalan ng deposito sa LBP.

“Tinatawagan natin ang iba pang mga guro na may katulad na karanasan na makiisa at sama-sama nating hanapan ito ng solusyon – igiit ang pagtulong ng DepEd at ang pananagutan ng Landbank – upang mabawi ang perang ating pinagpaguran,” ayon sa FB post ng TDC.

Ilan namang biktima ang nag-post at ibinahagi ang kanilang karanasan.

Sabi ni Amaredlab Versoza Maria Gina: Ako nawalan ng P1,000 dati ilang buwan ako nag-follow-up, ilang letter of complain, walang nangyari.

Pagbabahagi naman ni Jho Anne Lagario Alcantara: P30k po ang nawala sa account ko noong April 29, 2021… nagulat na lang ako wala nang laman.

Ayon naman kay Sendly Ibon Frias: Last Nov. 27, 2021, 3 transaction in a minute nalimas pera ko P149k ang na-withdraw, pls help po na-report ko na rin po ang tell sa branch namin sa San Jose Occ Mindoro. Under investigation na raw sa main, up to now wala pa akong info galing sa kanila, sana maibalik ang pera ko po.

Naaksiyunan naman ang nawalang pera ni Josephine Soliva Toribio Ornopia.

“Naranasan ko po ito pero naibalik naman po sa akin ang pera mga 3 weeks after kong mag-report sa bangko. Pasa¬lamat din ako sa actions na ginawa ng bangko para maibalik ang pera.”

Sabi naman ni MarGhie Olivas Tejada: Ako poh last Jan 21, 2022 ay nadebit ung sahod ko.. Na-zero balance.

Samantala, nagkausap na si Basas at Usec. Escobedo ng DepEd.

“Nangako naman po ng tulong si Usec at hihintayin nila ang mga cases na ipapasa ng TDC. So far po, 10 pa lang ang nasa amin,” ayon sa koalisyon.

Samantala, wala pang tugon ang Landbank sa insidenteng sinapit ng mga nagrereklamong guro.