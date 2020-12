Sagot kay Digong: Malinis konsensiya ko – Alfred

Nalungkot ang mga taga-showbiz sa pagkakasangkot ni Cong. Alfred Vargas sa korupsiyon sa DPWH. Isa nga si Alfred sa mga politiko na pinangalanan ni Pres. Duterte, bagamat nilinaw rin niya na wala pa silang nakakalap na ebidensiya, o hindi pa sila guilty, at ito ay base pa lang sa report ng Presidential Anti-Corruption Commission.

Naglahad ng suporta ang mga kaibigang artista ni Alfred. Kanya-kanyang pagtatanggol din ang mga nasasakupan ni Alfred.

Anyway, heto nga ang pahayag ni Rep. Alfred Vargas:

“The President himself stated “there is no solid evidence” and “mentioning of names is not an indictment”. I am certain that I will be cleared.

“I am ready to submit myself to an investigation by the proper authority. Mere allegation is not proof.

“I have been a public servant for the last 12 years. My record is unblemished. My conscience is clear. I will not allow my political detractors, who misinformed PACC, to tarnish my name and reputation with wild accusations bereft of the truth. Mukha pong napadalhan ang PACC ng maling inpormasyon ng mga nakakalaban natin sa Pulitika.”