Safe ba tayo sa Safe Philippines?

Di natin inasahan na maraming Pi­lipino ang magkakainteres sa isang teknikal na usapin ka­tulad nitong Safe Phi­lippines Project, isang agreement na pinasok ng Pilipinas at China para sa pagtatayo ng surveillance system sa Metro Manila at Davao.

Ang Safe Philippines ay isa sa 29 na kasunduang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at China noong bumisita si Chinese President Xi Jinping sa bansa kamakailan. Binubuo ito ng mga foreign-assisted projects na uutangin mula sa China na aabot sa P96 bilyon.

Ano ang Safe Philippines at bakit kabado tayo sa implementas­yon nito?

Sa paliwanag ni Senator Legarda sa ating pagtatanong sa budget, layunin nitong paghusayin ang kakayahan ng DILG at PNP sa pag manage ng public order, security at safety ng mga Pilipino katulad ng pagbawas ng 15% sa krimen at pagpapabilis ng 25% sa pag-responde ng awtoridad. Mangyayari ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang sopistikadong surveillance system – 12,000 CCTV cameras na ikakalat sa mga piling lugar sa buong Metro Manila at Davao bilang panimula – gamit ang makabagong impormasyon at teknolohiya. Tinatayang P20 bilyon ang magiging halaga ng Safe Philippines Project.

Sa unang tingin ay maganda ang naisin ng proyekto, subalit ang ating pinangangambahan ay ang China Telecom na pag-aari ng bansang Tsina ang magpapatakbo nito. At ang mga gagamiting equipment sa surveillance system ay Huawei na blacklisted na sa ibang bansa dahil sa usapin ng spyware or software na nakapaloob sa mga produktong Huawei, tulad ng cellphone, at ginagamit upang makapag-espiya sa tawag at text messages.

Iyan ang mala­king concern natin, na sinegundahan rin ng ilang kasamahang senador. Hahayaan ba nating maging parte ng surveillance system ng Pilipinas ang China Telecom, pahintulutan silang maka-access sa sistema ng bansa, upang tiktikan ang bawat kilos at galaw ng lahat ng Pilipino? Wala bang security threat issue sa ganyang kasunduan? Lalo pa’t may sensitibong isyung namamagitan sa Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea.

Kailangang pag-usapan, busisiin ang detalye ng Safe Philippines at iba pang kasunduan na papasukin ng Pilipinas, lalo pa’t uutangin lamang natin ito at ultimo huling sentimo ng interest sa utang ay papasanin ng bawat Pilipino sa loob ng maraming taon hanggang tuluyan ta­yong makabayad.

Di ba’t itong China Telecom din ang sinasabing nakakopo at papasok bilang 3rd telco sa bansa. So kung sila ang gagawa nitong Safe Phi­lippines project gamit ang pondong uutangin natin sa China, para makapagtayo ng infrastructure na paglalagyan ng 12,000 CCTV cameras sa buong Metro Manila at Davao, hindi ba mala­yong isipin na posibleng gamitin rin nila ang itinayong infrastructure sa Safe Philippines para naman sa pag roll-out ng kanilang third telecom sa Pilipinas?

Bilang safeguard sa maingat na paggamit ng pondo, balak nating lagyan ng special provision ang Unprogrammed Fund na nagsasabing di maaaring galawin or gastusin ang alinmang parte nito para sa Safe Philippines hangga’t hindi nabubusisi ng Senado ang kabuoan ng nasabing proyekto. Better safe than sorry sa Safe Philippines.