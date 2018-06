Sabwatan ng ERC, Meralco-MVP tumibay sa suspensiyon ng 4 commissioner

IGINIIT ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate na malinaw sa panibagong suspension order ng Office of the Ombudsman laban sa apat na opisyal ng Energy Regulatory Commission (ERC) na may sabwatan sa pagitan ng mga ito at ng Meralco na pagmamay-ari ng binatang negos­yante na si Manny V. Pangilinan.

Ayon kay Zarate, pinatotohanan sa desis­yon ng Ombudsman na may kapabayaan sa panig ng mga ERC commissioner partikular sa kuwestiyunableng bill deposit ng Meralco.

Lalo umanong napagtibay ng inilabas na suspension order ang kinalabasan ng imbestigasyon ng Kamara na may ebidensiya para kasuhan ang lahat ng sangkot sa pitong power supply agreement na tinaguriang ‘sweetheart deal’ ng Meralco sa mga sister company nito.

“The Ombudsman’s new decision strengthen­s the joint committee report especially since these four commissioner­s and the company involved are one and the same. We cannot blame people from thinking that these ERC commissioners are colluding with Meralco to the detriment of consumers,” komento ni Zarate.

“This is definitely more than a whiff of corruption. Sa totoo lang umaalingasaw na talaga ang anomalya at korapsiyon sa ERC, na mas kinakampihan at tinatangkilik ang interes ng mga power oligarch kaysa sa interest ng mga consumer,” ayon sa mambabatas.

Kumbinsido rin si Ifugao Rep. Teddy Baguilat na dahil sa suspensiyon ay mistulang wala nang silbi ang mga nasabing opisyal kaya mas mabuti pang mag-alsa balutan na lamang sa puwesto.

“‘Di ba the best na dapat mangyari na lang is to just resign or for the President to fire them? Parang inutil na ang ERC kasi di na nila magawa mandate nila. Because they’re all suspended,” ayon kay Baguilat.

Disyembre 2017 nang patawan ng Ombudsman ng isang taong suspensiyon at walang suweldo sina ERC Commissioner Gloria Victoria Yap-Taruc, Alfredo Non, Josefina Patricia Magpala-Asirit at Geronimo Sta. Ana. May kinalaman ito sa pagbibigay ng pahintulot sa Meralco na paikutan diumano ang bidding process para sa pitong power supply agreement na inihain sa ERC.

Mayo 22, 2018 naman nang aprubahan ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang ang pangalawang suspension order laban sa apat na komisyoner kung saan ay pinatawan sila ng tatlong buwang suspensiyon at walang suweldo. Konektado naman ito sa diumano’y pangungunsinti ng mga nasabing opisyal sa paniningil ng bill deposit ng Meralco.