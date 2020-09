HINDI pa humuhupa ang galit ng ilang sabungero sa ginawang pagtawa ni ‘Dobol B GMA News TV’ anchor Orly Trinidad sa request ni Cong. Sonny Lagon na ibalik ang sabong.

“Research research ka muna Mr. Orly Trinidad before ka magcomment ng hindi maganda ah! Nagmumukha kc kayong TANGA!,“ komneto ng sabungerong si Rexel Crisostomo sa Facebook post ng lady breeder na si Maginie Yu.

“Basta na lang maka pag comment ng wala sa ayus..di nya alam kung ilang pamilya ang umaasa sa sabong dahil sa hanap buhay nila,” sey naman ni Rolly Tufu.

Umuusok din sag alit ang sabungerong si Cris Campos, “napaka unprofessional ng anchor na yan. parang walang respito sa daing ng sabong industry dito sa atin. tumahimik ka nalang kong wala kang alam sa mga daing ng mga magmamanok dito sa atin.

Nakadetalye sa liham ni Lagon kung gaano karami ang nawalan ng trabaho at naghirap sapul nang ihinto ang sabong.

“Ang punto lang ay sana next time bago kayo magcomment sa isang issue, please do your proper research as what is expected sa mga professional journalists. If you don’t have an iota of idea, better not to comment na lang or make safe comments instead.” saad ng lady breeder na sii Yu.

Nasaktan ang mga breeder at sabungero sa pagtawa at sa komento ng anchor kaya nagliliyab ang kanilang galit. (Elech Dawa)