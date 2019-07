Sabungero, gamefowl breeder Lagon, magbibigay ng ₱80K sa mga 80-anyos

ISANG rehistradong Electronics at Communications Engineer at ‘Triple A’ contractor na nagtatayo at nagmamantina ng mga fiber optic backbone para sa PLDT at Globe Telecom, at iginagalang na sportsman na ngayon ay isa nang mambabatas ang masasandalan ngayon ng mga Pilipino, na magdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan.

Naghain na si Ako Bisaya Partylist Rep. Sonny Lagon ng panukalang batas, na tinawag na House Bill 907, na naglalayon na magbigay ng P80,000 cash incentives sa lahat ng mga Pilipino sa pagdating ng kanilang ika-80 kaarawan.

Isang kilalang mananabong at gamefowl breeder na madaming ulit na nagwagi sa mga international at lokal na kompetisyon, si Lagon ay naghain ng nasabing panukalang batas bago pa magbukas ang 18th Congress, bilang tugon sa kaparehong batas na nagbibigay naman ng tulong pinansyal sa mga centenarians sa ilalim ng Republic Act No. 10868.

Sa ilalim ng RA 10868, na lalo ding kilala na Centenarian Act of 2016, ang mga Pilipino na aabot sa 100 years old bagama’t nakatira sa Pilipinas o sa abroad ay makakatanggap ng cash reward na P100,000.

Gayunman, naniniwala si Lagon na ang mga Pilipino na may 80 years old pa lamang ay marapat ding makatanggap ng parehong benepisyo.

“Our intention in filing HB 907 is to make the cash gift more accessible to more Filipinos and enable them to enjoy it during the twilight years of their lives where medicines and other necessities are more needed”, paha­yag ni Lagon sa kanyang panukalang batas.

Pinuri ni Lagon ang RA 10868 Act of na nagbibigay ng cash gift na P100,000 sa mga centenarians, subalit sinabi niyang “iilang Pilipino na lamang ang umaabot sa ganitong edad para matamasa ang mga kaukulang benepisyo.”