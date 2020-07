Sabungan, night club bawal sa MGCQ

Hindi pa pinapayagan ang operasyon ng sabungan, beerhouse at night club sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ).

Base sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) Resolution No. 56 na inisyu noong Hulyo 16, ipinagbabawal sa mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ ang mga negosyong nagsisilbi ng alcohol.

Sa nabanggit na resolusyon, binigyan ng pahintulot ang Department of Trade and Industry (DTI) para sa listahan ng mga industriya na mananatiling sarado sa mga lugar na mas maluwag ang quarantine classification.

Samantala, inatasan ng task force ang DTI na isailalim sa bagong klasipikason ang mga industriyang balik operasyon na.

“The DTI, in consultation with the Department of Finance, Department of the Interior and Local Government, and the Department of Tourism is hereby authorized to gradually re-categorize industries from Category IV to Category III as may be deemed necessary,” base sa Resolution No. 56.

Ang pagbabalik o gradual increase ng operating capacity at patuloy na operasyon ng mga industriya sa ilalim ng Category III ay dapat na sumunod ss kaukulang health protocol.(Juliet de Loza-Cudia)