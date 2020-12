Sabong kristo nganga pa rin

NAGKAROON ng pag-asa ang mga bigtime at backyard breeder nang magbukas ang sabungan at makapag-operate ng mga derby dahil nagkaroon ng tsansa na mailaban ang kanilang mga palahi at nagkaroon din sila ng mamimili ng manok.

Pero hindi lahat ay masaya sapagkat hindi pa normal ang sabong, walang audience at hindi lahat makakapasok lalo na kapag walang entry.

Isa sa mga apektado ng coronavirus (COVID-19) ay ang mga kristo na nagbibigay sigla sa mga sabungan.

Kaya naman tiis muna at darating din ang araw na manunumbalik ang saya sa sabungan.

“Sa ngayon gawa muna tayo ng paraan paano mabuhay marami naman paraan kahit paano ‘yung mga kristo ay may mga boss yan puwede nilang hingan ng tulong tulad ng magtrabaho muna sa mga farm,” hayag ni Edgar Crisostomo, kristo at sabungero.

Samantala, lalong magbubunyi ang mga breeder sa susunod na taon dahil may mga malalaking derby ang isasagawa sa Enero.

Nakalinya ang “2021 Cocker of the Year” Derby Circuit na may tatlong leg.

Milyon din ang naghihintay na premyo kaya inaasahang sasalihan ito lalo na at ‘no pot money’ ang derby. (Elech Dawa)