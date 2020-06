Sabong dehins pwede – DILG

IPINAGBABAWAL pa rin ang pagsasagawa ng cockfighting o sabong kahit na inilagay na ng pamahalaan ang halos lahat ng mga lugar sa bansa sa ilalim ng mas pinaluwag na general community quarantine (GCQ) at modified general community quarantine (MGCQ).

Ito ang mismong sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año.

“Bagamat mas maluwag po ang ating mga kautusan, bawal pa din ang sabong saanmang bahagi ng mga lugar na nasa ilalim ng GCQ or MGCQ as we continue to stop the spread of COVID-19 in the country,” paliwanag ni Año.

Nagbabala din si Año sa mga establisimyento na kabilang sa mga industriya o sektor na hindi pa binibigyan ng permiso para mag-operate, na makakaharap sa sanction kung susuwayin ang ‘Bayanihan Law.’

“Ang GCQ po ay hindi para magawa po natin ang mga gusto nating gawin tulad ng pagsasabong. Ito po ay para gumulong ulit ang ekonomiya. GCQ or MGCQ does not mean we are free of the virus so we must always be vigilant,” sabi nito. (Lito Oredo)