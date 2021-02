Sablay sa PNP, PDEA encounter mananagot – Duterte

Nalungkot umano si Pangulong Rodrigo Duterte nang mabalitaan ang engkuwentro sa pagitan ng mga operatiba ng Philippine National Police (PNP) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Commonwealth, Quezon City.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nabahala ang pangulo kung bakit kapwa mga awtoridad ang nagbarilan.

Ang balita aniya ay nakarating sa presidente habang patapos na ang kanyang Talk to the People nitong Miyerkoles ng gabi at hindi nito naiwasang nalungkot sa insidente.

“The President expressed both sadness and concern, bakit nangyari na kapwa tao ng gobyerno ay nagkaputukan,” ani Roque.

Tiniyak naman aniya ng Pangulo na magkakaroon ng malalimang imbestigasyon sa insidente at gaya ng nangyaring insidenteng barilan sa Sulu sa pagitan ng pulis at militar, aasahan ang hustisya at mapaparusahan ang mga mapapatunayang nagkasala.

“Ang inassure niya gaya ng assurance na ginawa niya sa nangyari sa Sulu, ay we will get to the bottom of this incident , magkaroon ng partial investigation at justice will be done,” dagdag ni Roque.

Kumpiyansa aniya ang Malacañang na lalabas ang katotohanan dahil sa mga gagawing imbestigasyon para matukoy kung sino ang dapat managot sa naganap na engkuwentro.

“We are confident that with the PNP and the PDEA forming an investigation panel and Justice Secretary ordering the NBI o conduct its own parallel investigation, that we will know the truth behind this incident and justice will be done,” wika ni Roque. (Aileen Taliping)