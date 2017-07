Sablay ng DOLE nabuking ng COA

Nabuking ng Commission on Audit (CoA) ang iregularidad sa pagpapatupad ng key programs ng Department of Labor and Employment (DOLE) tulad ng programa sa P3.9 billion employment project para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho.

Sa value for money audit ng COA sa mga DOLE projects, lumitaw na maraming problema at hindi matagumpay ang mga proyekto ng labor department noong 2016 na inabot na ng liderato ni Secretary Silvestre Bello III.

Ilan sa pinuna ng COA ang hindi pagsunod sa procurement law; kawalan ng physical at financial work plan at monitoring at reporting system sa P3.92B Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers and Kabuhayan Programs.

Mali rin umano ang paggamit sa P1.34B Government Internship Program; sobra-sobra ang alokasyon sa Kto12 Adjustment Measures Program na umabot ng P500M; kawalan ng maayos na mekanismo sa pagbibigay proteksyon sa mga OFWs; kabiguan ng InternatiOnal Labor Affairs Bureau (ILAB) na ipatupad ang P5M Foreign Labor Operations Information System; at kawalan ng development plan kaya bigo ang programang Job Start Philippines Program.

Ilang programa din umanon ng DOLE ang hindi nagtagumpay dahil sa kawalan ng sapat na awareness program kasama na rito ang kabuhayan projects para sa mga displaced OFWs at hindi rin umano na-maximize ang mga alokasyon para sa repatriation program ng pamahalaan.

“DOLE should not hesitate to use the repatraiton fund if only to readily allevaite the misfortunes of the workers,” ayon sa COA report.