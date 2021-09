Sabili, dineklarang panalo bilang Lipa mayor ng Comelec

NAGDIWANG ang kampo ni dating Lipa City mayoral candidate Bernadette Sabili matapos na paboran ng Commission on Election (Comelec) 2nd Division sa inilabas na desisyon na siya ang totoo at nanalong Mayor ng Lipa City noong May 2019 National and Local Election.

Base sa 11-pahina ng Comelec, lumalabas na may iregularidad sa mga signatures ng mahigit 15K na mga botante noong May 2019 National and Local Election.

Lumalabas din na ang mga signature/thumbmark ng mga rehistradong botante noong Election Day Computerized Voters List (EDCVL) ay hindi kaparehas sa signature na lumalabas sa Voters’ Registration records (VRRs).

Dagdag pa na ang pinagsamang signature at thumb marks na hindi parehas ay 15,728. Nakakaalarma at halos pantay sa bilang ng nakitang identical na 16,920 at maikokonsidera itong “badge of fraud or irregularities.”

Sinasabi pa na ang pagpapatuloy sa revision at technical examination proceeding sa nalalabing 196 protested clustered precincts ay hindi na kailangan o isang “waste of time and energy” dahil lumalabas na ang totoong nanalo bilang Mayor ng Lipa noong 2019 election. (Gene Adsuara)