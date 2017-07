Sabi ni Duterte ang pangalang ‘South China Sea’ ay sumasalamin sa pag-angkin ng China ayon sa kasaysayan

(Basahin ang fact check na ito sa Ingles)

Nasa pangalan ‘yan lahat, ayon kay Presidente Rodrigo Duterte.

Ang katotohanang pinangalanan na South China Sea ang teritoryong pinagtatalunan ay sumasalamin raw sa makasaysayang pag-aangkin dito ng China.

PAHAYAG

Sa isang ambush interview noong Abril 27 sa Malacañang, sinabi ni Duterte sa mga reporter:

“Talagang inaangkin nila ito, noon pa iyan. Hindi lang talaga pumutok nang mainit. Ang nagpainit diyan iyong Amerikano. Noon pa iyan, kaya China Sea…sabi nga nila China Sea, makasaysayan na iyan. Hindi lang iyan pumuputok, pero ang isyu na ito ay isyu na noon pang napakaraming henerasyong nagdaan.”

(Pinagkunan: Kopya ng ambush interview, Abril 27, 2017, Presidential Communications Office News and Information Bureau)

FACT

Taliwas sa pahayag ni Duterte, ang dagat na ngayon ay mas kilala bilang South China Sea ay hindi naman laging ganoon ang pangalan.

Sa kanyang libro na The South China Sea Dispute: Philippine Sovereign Rights and Jurisdiction in the West Philippine Sea, sinulat ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio:





“Bago nabuo ng mga navigator na Portuges ang pangalang South China Sea, ang dagat ay kilala ng mga taga-Asia at Arabong navigator bilang Champa Sea, sunod sa mga taong Cham na nagtatag ng kilalang kaharian ng mga magdaragat sa gitnang Vietnam mula sa huling ika-2 hanggang ika-17 siglo.”

Dagdag ni Carpio:

“Tinawag din ng mga sinaunang Malay ang dagad na ito na Laut Chidol o South Sea, tulad ng itinala ni Pigafetta sa kanyang ulat tungkol sa paglalayag ni Ferdinand Magella sa buong mundo mula 1519 hanggang 1522. Sa Malay, na hango rin mula sa wikang Austronesian, dagat ang ibig sabihin ng laut at timog ang kahulugan ng kidol.”

“Hindi kailanman tinawag ng mga sinaunang Tsino ang dagat na ito na South China Sea,” sulat ni Carpio.

Ang tawag nila sa dagat ay “Nan Hai” o South Sea, dagdag niya.

Sa sanaysay nina Zhiguo Gao ng China Institute of Marine Affairs at Bing Bing Jia ng Tsinghua University School of Law, na nailathala sa American Journal of International Law, nakasulat din na Nan Hai ang karaniwang pangalan ng South China Sea sa Tsino.

Sinulat nila:

“Ang ngalang Nan Hai (Southern Sea) ay lumitaw sa klasikong libro ng mga tula na Shi Jing (The Classic Poetry), isang babasahin ng Spring at Autumn Period (475–221 BC), at ito ay nanatiling karaniwang katawagan sa Tsino para sa South China Sea mula noon.”

Sa katunayan, ang “South China Sea” ay isang pangalan na European, nilikha sa unang bahagi ng ika-16 na siglo ng mga explorer, lalo na mga Portuges.

Ang pangalan, ayon sa isang kabanata sa librong Locating Southeast Asia: Geographies of Knowledge and Politics of Space, ay:

“labi ng panahon nang ang mga taga Europa na magdaragat at gumagawa ng mapa ay nakita ang dagat na ito bilang pangunahing ruta papuntang China.”

Dagdag na puna ng libro:

“Nakita ng mga kapitan na Portuges ang dagat bilang daan patungo sa China at tinawag itong Mare da China. Pagkatapos, marahil, nang kinailangan nilang tukuyin ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng ilang mga dagat sa China, kanilang kinilala ang pagkakaiba sa pagitan ng ‘South China Sea,’ ang ‘East China Sea,’ at ang ‘Yellow Sea.'”

BACKSTORY

Ang South China Sea ay 3.5 milyon-kuwadrado-kilometrong karagatan na hangganan ng China/Taiwan sa hilaga, ng Pilipinas sa silangan, at sa Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei sa kanluran at timog.

Ang Gulpo ng Tonkin at Gulpo ng Thailand ay umabot din sa South China Sea. Nakakalat sa South China Sea ang iba’t ibang geographic features, ang mga pinakakilalang-kilala sa buong mundo bilang Spratlys, Paracels, Macclesfield Bank at Pratas Island.

Inaangkin ng People’s Republic of China (PROC) ang halos 80 porsiyento ng buong South China Sea sa kontrobersyal nitong mapa na nine-dash-line.

Ang Republic of China (Taiwan), na itinuturing ng China bilang isang probinsiya nito, ay mayroon din kaparehong paghahabol (sa pagmamay-ari sa South China Sea). Ang ibang bansa sa Southeast Asia — Brunei, Malaysia, Philippines at Vietnam — ay may inaangkin rin na mga bahagi ng South China Sea.

