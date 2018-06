Saan matutunton ang titulo ng lupa

Dear Atty. Claire Castro,

Hello po. Hihi­ngi po sana ako ng payo o tulong kung paano ko po matutunton/mahahanap ang titulo ng lupa ng aking nanay at ng kaniyang mga ka­patid na nawawala.

Tiyak po ako na hindi ipinagbili ang lupa na parte ng nanay ko na ipinamana sa kaniy­a ng kanyang ama at lolo namin. Saan ko po maaaring puntahang tanggapan/opisina para makuha ang titulo ng lupa? Sa assessor’s office, registry of deeds, tax mapping division or MARO?

May hawak po ka­ming tax declaration lang, nakuha ko na rin po ang lot no. sa limang magkakapatid kasama ang sa lupang mana ng nanay ko.

Namatay po ang nanay ko noong Agosto 3 ,1992, at hindi niya po naayos ang mga papel bago siya nawala. Kung naisanla o naipagbili po ba ito ng ibang tao, may habol pa po ba kaming mga kamag-anak? Wala po kaming pinirmahan na deed of sale or extra judicial settlement, MOU o kahit ano pa.

Ano po ba ang puwedeng proseso para mahabol po namin ang lupang para sa amin? Matagal na po akong nakasubaybay sa Abante Umaga Editorial Co­lumn at sa iba pang nakasulat dito, mula pa po 1989.

Maraming salamat po,

Jose

Mr. Jose,

Unang-una po ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming artikulo at sa Abante Umaga.

Pumunta ka sa Assessor’s Office kung saan nakatala ang lupa ng nanay at ng mga kapatid niya at saka ka mag-request ng Certificate of Landholdings sa pangalan ng nanay mo o sa pangalan ng mga kapatid niya at doon mo malalaman kung may ari-arian pang nakapangalan sa kanila. Lahat ng naiwang ari-arian ng iyong ina kung ay malalaman sa Certi­ficate of Landholdings.

Kung nakapangalan pa ito sa kanila ay bayaran mo na kaagad ang anumang utang sa amilyar na hindi nabayaran dahil maaaring maipasubasta ito ng lokal na pamahalaan kapag naituring na delinquent ang isang ari-arian. Kapag napasu­basta na ito ay lumagpas na ang panahon ng pag-redeem o pagbawi sa lokal na pamahalaan o sa highest bidder ay hindi mababawi pa ito.

Kung naibenta ito sa iba ay alamin kung may napeke bang pirma ng mga may-ari upang makahabol kayo sa mga napeke sa paggawa ng Deed of Sale. Kailangang magsampa ng kaso para mapawalang bisa ang bentahan o kaya sanlaan.

Kung may ka­tanungan pa ay tumawag lamang sa 922-0245/410-7624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.