Saan maaring ipaampon ang hayop

Kung nais ninyong mag-ampon ng pets, narito ang limang pet shelter na puwedeng umampon at ibibigay sa inyo ang pangangalaga sa mga hayop na naghahanap ng pagmamahal at tahanan.

Para ito sa mga pet lover na may pagmamahal at malasakit sa mga alagang hayop na tulad ng aso, pusa, isda, daga, at iba pa pet animals.

*Isa rito ang Philippine Animal Welfare Society (PAWS)- isang non-profit animal rehabilitation center na naglalayong maisalba ang mga inabandonang hayop.

Kailangan lamang mag-fill-out ng application form at ise-set na PAWS ang interview para sa kakayahan nyo na mag-alaga ng hayop at maglaan ng adoption fees na P500 para sa pusa at P1,000 sa aso.

* Philippine Animal Rescue Team (P.A.R.T.) – Ito ay isang animal shelter na nagpo-provide ng rehabilitation services sa mga nasagip na aso at pusa.

Magbabayad lamang ng P1,000 adoption fees at i-schedule na ang pick up sa alagang pets.

*Hound Haven Philippines – ito ay rehabilitation center para sa mga retired working dogs na karamihan ay mga K-9 na sumailalim sa matinding training.

Mag-download ng adoption application form at kapag na-approve ang application ay bibigyan kayo ng chance na makasalamuha ang nais na pets at kapag ok na ang lahat ay maglaan ng P3,000 hanggang P5,000 adoption fee at puwede nang maiuwi ang K-9 pet.

*CARA Welfare Philippines – isang non-government organization na umaasa sa donasyon ng mga may mabubuting kalooban para sa mga hayop at kapag na- approve ang application ay ihanda na ang adoption fee na P800 para sa aampunin na pusa at P1,200 sa aso. (Vick Aquino)