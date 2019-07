Saab tinawag na pokpok

Maraming fan ang excited na masilayan ang se­cond baby ni Saab Maga­lona sa asawang si Jim Bacarro. Madalas ngang nagpo-post si Saab sa social media ng tungkol sa kanyang pagbubuntis.

Nagbahagi nga ulit siya ng kanyang baby bump with a peace sign. Eh, biglang may isang hater/basher sa Twitter na nagsabing “pokpok” raw si Saab.

Sinagot ito ni Saab na, “Don’t you know that this peace sign is actually a V for Virgin?”

At dahil doon ay bumilib ang mga fan sa kanya sa pagiging palaban niya na at the same time ay kuwela o witty pa rin ang sagot. Nakabuo rin ng iba’t ibang kahulugan ang mga fan para sa “V” na pose ni Saab katabi ng kanyang baby bump.

May mga nagsasabing puwede rin itong maging “VERY excited” o “Vuntis.” (Athena Yap)