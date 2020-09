Sa wakas magkakaroon na tayo ng subway

Sa dalawang taong pamamalagi sa Kansai area bilang bisitang Japan Monbusho (Kagawaran ng Edukasyon), naranasannatin ang kahalagahan ng matinong public transportation. Sa Japan, nabuhay tayong hindi gumagamit ng pribadongsasakyan. Sa pagpasok sa klase, bisikleta lang sa araw-araw; bus naman kung papasyal sa city center at sa parke. Sa pamamagitan ng train, nakakaluwas ako mula sa Nara hanggang Osaka; samantalang underground subway ang sinasakyan para gumala sa siyudad ng Osaka.

Sa pagbalik sa Pilipinas, nangarap tayo na magkaroon din sana sa atin ng mga train at subway system. Pagkatapos ng maraming taon, mukha namang matutupad ang pangarap natindahil sa kaliwa’t kanan na proyekto na pagtatayo ng mgatrain, lalo na ang Metro Manila Subway (MMS).

Nag-groundbreaking ang Metro Manila Subway noongPebrero 27, 2019. Napag-alaman natin na nag-umpisa ang konsepto noon pang 1973 mula sa pag-aaral ng Japan Overseas Technical Cooperation Agency (kilala ngayon naJICA – Japan International Cooperation Agency). Ngunit ang itinayo ng gobyerno ay ang Light Rail Transit 1 (LRT1).

Nagsimula ulit pag-usapan ang MMS nang pumayag ang Japan na pondohan eto. Pero pagkatapos ng clearing operation noong Disyembre 2019 para sa pagtatayo ng depotstation sa Valenzuela, nawala sa balita ang MMS project,hanggang sa abutin ng Covid 19 pandemic. Kaya namanmarami ang nag-akalang natigil na ang proyekto.

Last week, buong pagmamalaking inanunsyo sa publiko siDepartment of Transporation Secretary Arthur Tugade natuloy na tuloy ang proyekto at ipinakita ang unang anim (6) tunnel boring machines (TBM) na gagamitin sa pagbubutas ng lupa para sa underground subway.

Ang unang TBM ay nakatakdang dumating sa Pilipinas saEnero 2021 at ang natitira ay sa Pebrero. Ang anim na TBM ay gagamitin sa paggawa sa unang bahagi ng MMS mula saValenzuela hanggang North Avenue na ayon sa plano ay tatakbo na sa 2022. Labim-pitong (17) TBM pa ang naka-order para gamitin sa natitirang plano ng MMS.

Bawat higanteng TBM ay kayang maghukay ng 300-600 cubic meter na lupa at maglatag ng 12-30 metro ng tunnel kada araw. Gagawin pagbutas ng tunnel nang hindiginagambala ang mga nasa ibabaw ng lupa. Sa virtual tour, pina-andar ng JIM Technology ang main body ng TBM at ang cutter head.

Ang MMS ay magkakaroon ng 17 istasyon: Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Ave Grand Central, Quezon Ave, East Ave, Anonas, Katipunan, Ortigas, Shaw, Kalayaan, BGC, Lawton, Senate, FTI, Bicutan at MIA T3.

Sa pag-aaral, maghahatid ang MMS ng 370,000 pasaheroaraw-araw mula sa Batasan hanggang Manila International Airport.

May mga inter-connection kung saan puedeng lumipat ang pasahero sa LRT-2 (Anonas Station); sa PNR (FTI at Bicutan stations); at sa LRT-1/MRT-7 (North Ave Grand Central).

Gamit ang teknolohiya mula sa Japan, may garantiya si Sec Tugade na matatag MMS kahit sa panahon ng bagyo, baha at lindol. Nangako ang kontraktor na Shimizu-Fujita-Takenaka-EEI Joint Venture na tapusin at kumpletuhin ang kauna-unahang subway ng Pilipinas.

Sa 2022 ay partial operation na ang subway, at full operation sa 2026. “Within our lifetime”, ika nga, “makakaranas tayong subway sa Pilipinas.”