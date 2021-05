Sa Valenzuela may disiplina sa kalsada

Hindi na tayo tinantanan ng malubhang problema sa trapiko sa ating mga lansangan.

Sa nakasanayang sistema na lantarang paglabag sa batas ay hindi na rin alintana ng mga drayber na pasaway ang mga street signs.

Marahil ay sa hindi paghuli sa kanilang paglabag ay nasanay na lamang sila sa pagsuway sa mga batas trapiko. Itong asal ng ating mga drayber na pasaway ay natukoy din na isa sa mga sanhi ng problema sa trapiko.

Para masolusyunan ang problemang ito, ipinatupad ni Mayor Rex Gatchalian noong Sityembre 2019 sa Lungsod ng Valenzuela ang Non-Contact Apprehension Program o NCAP. Itong high-tech na sistema ng NCAP ay gumagamit ng mga high-speed at high-definition closed-circuit cameras o CCTV para makuhanan ng malinaw ang mga imahe hindi lang ng mga plaka ng sasakyan ngunit pati mismo ang paglabag ng mga motorista. Ang implementasyon ng NCAP ay kaakibat sa patakaran ng Valenzuela na itanim hindi lang sa mga drayber na dumadaan sa kanilang lungsod kundi na pati sa mga mamamayan ang katangian ng disiplina. Ito rin ay lubos na makakatulong sa mga enforcers ng lungsod dahil ang paghuli sa mga lumalabag na motorista ay magiging mas tumpak at maayos. Makakatulong din ang NCAP sa pagbuo ng isang tahimik at maayos na komunidad dahil mahuhuli nito ang mga pasaway na drayber.

Malinaw sa ating batas ang pananagutan ng mga drayber, pribado man o pampubliko. Ang mga pampublikong sasakyan tulad ng mga jeep at taxi ay tinuturing na Common Carriers na ayon sa Civil Code, ay may obligasyon na maihatid ang kanilang mga pasahero at mga bagahe sa kanilang patutunguhan gamit ang pinakamataas na antas ng pag-iingat na tinatawag na extraordinary diligence (Article 1732-1733, New Civil Code). Ayon sa Korte Supreme sa kasong Isaac vs. A. L. Ammen Transportation Co., Inc. (G.R. No. L-9671), ang mga pampublikong sasakyan ay nakabigkis sa obligasyon na ibyahe ng ligtas ang mga pasahero sa pinaka-mataas na antas ng ingat ng isang tao gamit ang matalas na panunuri sa lahat ng sitwasyon at pangyayari (Art. 1755, New Civil Code).

Pati mga operators nito ay mayroon ding responsibilidad hindi lang sa pagpili ng mga drayber na magmamaneho ng kanilang mga sasakyan kundi pati sa pangangasiwa sa pamamaraan ng pagmamaneho ng mga drayber nito. Sa kasong Sps. Franco vs. IAC, et. al. (G. R. No. 71137), ipinahayag ng Korte Suprema ng Pilipinas na malinaw ang pananagutan ng mga operator o may-ari ng sasakyan na nakasagasa at nakapatay dahil ito ay may responsibilidad na suriin, bantayan, at bigyan ng maayos na tagubilin sa pagmamaneho ang kanilang mga drayber. Ito ay inulit muli ng Korte Suprema sa kasong Delos Santos vs Court of Appeals (G. R. No. 169498) kung saan ipinakita ang pananagutan ng mga operator sa mga pinsalang nagawa ng kanilang mga drayber.

Kaya’t sa kabila ng malinaw na panuntunang ito, may mga operators pa din ang nagrereklamo at tila ba e naghuhugas pa ng kamay sa kanilang mga pananagutan kapag ang mga drayber nila ay lumabag sa batas trapiko. Sa halip na magreklamo, dapat ay tanggapin na lamang ang akmang multa at siguraduhin na disiplinahin ang mga drayber na nasa kanilang empleyo. Sana ay dahil sa NCAP, magtino na ang mga pasaway na drayber at magkaroon ng disiplina upang makaiwas sa aksidente o ano pa mang pinsala.