Sa unang araw ng 2022: BeaDom, JuRald nagkabugan sa halikan

Hindi nakaligtas ang ginawang pagsalubong ng BeaDom, JuRald, sa mga mapanuring mga mata ng mga netizen. Aba naman kasi, parehong-pareho ang ganap nila, ha!

Makikita nga sina Bea Alonzo, Dominic Roque na bini-video ang sarili habang nasa background nila ang mga nagkikislapang fireworks. Masayang-masaya na nagtititigan sila, at siyempre, ang finale ay ang tukaan galore nila.

Sina Julia Barretto at Gerald Anderson naman, ganun na ganun din ang eksena sa social media. Magkayakap sila, habang halos magkadikit na nga ang kanilang mga mukha.

Ang ganda rin ng background nila na puro kumisiklap na fireworks, at siyempre, ang finale pa rin, matinding halikan sa kanila.

Oh, di ba, puwede mo ngang isipin na parang nasa isang lugar lang sila dahil sa background. Pero, alam naman natin na normal eksena ‘yon, na kapag ‘Bagong Taon’ lahat ay nagbi-video na fireworks ang background, na sa dulo ay naghahalikan nga sila.

Ang chika lang ng mga fan, para naman silang mga bagong kasal. Di ba nga kasi, ganun din ang ganap sa mga bagong kasal, na may mga hinanda rin na fireworks display sa reception, at ang ending ay ang tukaan ng mag-asawa.

Bongga, di ba? Kaya ang reaksiyon ng mga netizen:

“Sana all may kahalikan!”

“Nakakakilig naman.”

“Nakakamatay naman ang halikan nila.”

Anyway, hindi nga naiwasan ang ikumpara ang dalawang ito. Siyempre naman, hindi pa rin nabubura sa isip ng marami ang mga kinasangkutan nilang eksena, di ba?

Bagamat may mga naka-move on na, at tanggap na ang nangyari sa naging relasyon nina Bea at Gerald, may iba pa rin talaga na patuloy sa panghuhusga, lalo na kina Gerald at Julia.

Kaloka nga na kahit sa pagsalubong sa ‘Bagong Taon’ ay parang pinagtiyap pa rin ang kapalaran nila.

Ang tanong tuloy ng bayan, o pakontes sa social media…

Sino sa kanila ang mas tunay na mainit ang halikan?

Sino sa kanila ang mas nakakakilig ang tukaan?

Sino sa kanila ang ramdam na ramdam mo ang pagmamahalan?

Sino sa kanila ang tunay na mas maligaya?

Anyway, sa Instagram ni Bea ay pinasilip niya ang kabuuan ng mga ganap sa buhay niya sa nakalipas na 2021.

“My 2021 in one minute.

“What a year it has been! Many decisions had to be made, the ones that changed me. But where there is change, there is growth.

“And when you are uncomfortable, that is when you really can get to know yourself better, and you can finally let love in.

“Thank you for being part of one of the most crucial years of my life.

“Thank you, 2021. You have been good to me.

“I’m ready for you, 2022!” sabi ni Bea.

At siyempre, kasama si Dominic sa mga magagandang ganap sa buhay niya sa 2021.

Si Julia naman, wala pang masyadong ganap, o tipong pag-analyze sa 2021 niya, habang sinusulat ang kolum na ito. Ang halikan pa rin nila ni Gerald ang makikita mo, na sa ngayon ay humakot na ng 1.2M view na.

Pero sa nauna niyang post, isang simpleng ‘What a wonderful year’ lang ang mensahe niya.

Bongga!