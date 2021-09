Sa tamang panahon, lumalabas ang katotohanan

Madalas nating naririnig ang kasabihan sa Ingles na “Time will tell” at ngayon bagay na bagay ito sa paglitaw ng katotohanan tungkol sa kontrobersyal na P50M cauldron na ginamit ng bansa para sa Southeast Asian Games (SEAG) noong Disyembre 2019.

Kung inyo pang natatandaan, ang 160-feet na cauldron na itinayo sa main stadium ng Clark ay naging sentro ng samu’t saring kritisismo. Marami agad ang nanggalaiti at sinabing hindi naman talaga ito kailangan. Habang ang iba naman ay sinabi pang kung ipinagtayo na lamang ng mga classroom ang P50 milyong pondo ay umabot sa 50 magagandang classroom ang naipatayo. Ang iba naman ay nagsabing nakapagbigay dapat ng 2,500 hospital beds ang naturang pondo habang ikinumpara naman ng ilan sa higanteng “Imeldific” na kaldero ang cauldron at ang pondo nito’y dapat ipinakain na lamang sa milyon-milyong nagugutom na Pinoy.

Ang dami nang sinabi pero sa dakong huli, napuri ni Olympic Council of Asia Vice President Wei Jizhong ang mga organizers ng naturang palaro at maging si Pangulong Duterte dahil naipakita raw ng Pilipinas na kaya na nitong mag-host ng mas malaki pang sports events. Bukod sa tila nagsilbing magandang panimula sa mga manlalaro natin ang naturang cauldron kaya nakakopo ng 387 medalya ang ating mga atleta sa 2019 SEAG kung saan 149 ay medalyang ginto.

At ngayon eto na tayo sa tamang panahon. Ibinunyag ni dating Speaker Alan Peter Cayetano, na syang nangasiwa ng Philippine South East Asian Games Organizing Committee o (PHISGOC), na wala naman palang ginastos ang pamahalaan sa pagpapatayo ng cauldron. Sa panayam ng sikat na TV host na si Boy Abunda noong nakaraang linggo, ibinunyag ni Cayetano kahit singkong butas ay wala naman palang ginastos ang gobyerno dahil pribadong sector ang nagpatayo ng SEAG cauldron.

Ilang sponsors ang nagkaisang magpatayo ng SEAG cauldron gamit ang pera sa kanilang sariling mga bulsa para lamang bigyan ng pagkakataon ang Pilipinas na maipakita sa buong mundo na kung kaya nilang magkaroon ng de-kalidad na sports facility ay kaya rin natin.

Sinabi rin ni Cayetano na dahil nga sa kung anu-anong mga masasakit na salita patungkol sa cauldron ay may ilang sponsors ang nagdesisyong umatras dahil sa takot na maisyuhan din sila ng korapsyon sakaling malaman na may papel sila sa pagtatayo ng cauldron.

Ayon pa kay Cayetano ni singko ay wala siyang ibinulsa sa 2019 SEAG. At kung ikaw si Cayetano, mauunawaan mo kung gaano kasakit na ginawa mo ang lahat-lahat pero kung anu-anong akusasyon ang ibinato sa iyo sa halip na pasasalamat.

Marami kasi tayong mga kababayan na talagang may crab mentality at gustong-gusto nilang hilahin pababa at isama sa kanilang miserableng kalagayan ang lahat. Dahil hindi sila masaya, mas gusto nilang hanapan ng mali ang lahat ng nakikita nilang magaganda.

Ngayong nagpahayag ng interes si Cayetano na tumakbo para sa mas mataas na posisyon ngayong Mayo 2022, pihadong may ilang kalaban sa politika na paiinitin ang isyu ng Imeldific SEAG cauldron. Kaya mainam na rin ngayon na sinabi na ni Cayetano kung ano ang totoong nasa likod ng cauldron. Malinaw na hindi ito pondo ng gobyerno at hindi perang mula sa ibinuwis natin kaya hindi rin dapat maging bahagi ng paninira sa kandidatura ni Cayetano sakali mang ituloy nito ang pagtakbo.

Nabawasan ng armas ang mga grupong humihilang pababa kay Cayetano pero tiyak naming hindi hihinto ang mga ito sa pagpapasingaw ng kung anu-anong baho at wala silang pakialam kung ang kanilang gagawing isyu ay totoo man o hindi. Pero may isa pa ring kasabihan sa Ingles ang dapat nating ipaalala sa mga taong ito: “You can never put a good man down!”