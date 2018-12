Sa takot kay Direk Joel Sunshine nag-crash course sa acting

Kahit na siguro maituturing na rin na “beterana” si Sunshine Dizon among the young actresses today, e, dinadaga pa rin pala ito kapag si Direk Joel Lama­ngan ang director niya.

Ito ang inamin ni Sunshine sa presscon ng 2018 MMFF entry niya na Rainbow’s Sunset ng Heaven’s Best Entertainment.

Sinabihan din daw siya ni Direk Joel na hindi puwede ang teleserye acting. E, natatandaan pa namin na nang gawin ni Sunshine ang movie, kagagaling niya lang halos sa Ika-6 Na Utos.

Sabi nga ni Sunshine, “Before accep­ting this, actually, nag-refresher course ako. Nagpa-acting coach ako for one day kasi, kinakabahan talaga ako lalo na nun’g sinabi ni Direk Joel na “hindi pwede rito ang teleserye acting,” sabi niya, “dapat dito, truth. The story itself is very good already,” so sabi niya, “kailangang mag-shine ‘yung totoong acting, hindi ‘yung teleserye na malakihan ang lahat ng galaw para ma-capture mo ‘yung audience. Hindi ganito ‘to.

“So, sometimes, you also think, there is a fine line kasi, para sa amin, acting lang naman lahat ‘yan, eh, pare-pareho lang, ‘di ba? But there is actually a fine line between TV acting and a certain acting for this kind of film.”

Imagine, nag-refresher course pa raw siya sa acting.

“Nag-refresher course ako, dahil siyempre kailangang makita rin ‘yung dynamics nu’ng magkakapatid kami nina kuya Tirso (Cruz III), nina Ate Aiko (Melendez), tatay namin si Tito Eddie (Garcia), mommy namin si Tita Glo (Gloria Romero), and I’m very proud dahil napakaganda naman nu’ng feedback.

“Sabi nila sa amin, ‘yung sa teaser nga raw na magkakaeksena kaming magkaka­patid, mukha raw kaming magkakapatid. And I think I owe that to Tito Pip and Ate Aiko because on the set, they’re very easy to get along with, nakakatsika ko si ate the whole day, Tito Pip din, nakakabiruan namin. Pero you can actually feel the passion in every scene and kung baga, ang leader kasi namin, talagang napaka-imposing ni Direk Joel on the set, eh.

Aminado naman si Sunshine na tala­gang lagi raw siyang kinakabahan kapag si Direk Joel ang kanyang direktor.

“I have to be honest, lahat naman ng ino-offer na project sa akin ni Direk Joel, kinakabahan pa rin ako up to this day.

“Truth is, I look up to Direk Joel so much that I see him like a father. Ganu’n ang tingin ko kay Direk Joel that it’s always this feeling inside me that I want to please him. May ganu’n ako na pag-uwi ko at nabulungan ako na ‘you did good today,’ para akong nalagyan ng star. Para akong kinder ulit. Ganu’n ‘yung feeling.

I always look forward to that.”

Naka-1M view, 100K subscriber

YouTube channel nina Marian, Dingdong patok sa mga fan

Nagpasalamat ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera sa suportang tinatanggap ng pamil­ya nila, ang Team Dantes sa ginawang YouTube channel after only two weeks.

Aba, may 100,000 subscribers na sila agad ang gender reveal nila ay umabot na ng 1 million views.

Sobrang nakaka-good vibes din ang recent post nila sa first hair cut ni Zia sa favorite hairstylist ni Marian na si Celeste Tuviera.

Kasama ni Zia ang both parents niya at grabe sa pagka-natural si Zia. ‘Yung mga expression, reactions nito, naku, mukhang may tulog ang parehong magulang kung mag-aartista si Zia. Aba sobrang charming!

Anyway, kung si Dingdong daw ang masusunod, gusto sana nito na long hair ang anak, pero dahil magiging ate na kaya pina-cut nila ang hair.

Symbolical din ang paggupit ng una niyang buhok which is si Dingdong mismo ang naggupit. Sabi ni Marian, naniniwala raw sila sa pamahiin na kung sino ang unang gugupit sa bata, magiging kasing-talino nito, so ang isa sa mga bida ng primetime series na Cain at Abel na si Daddy Dong na daw ‘yun.

Apat pa lang ang entry nila sa YouTube, e, parang abangers talaga lahat kapag may bago silang post. So ‘di na kami magtataka na mabilis aakyat ng 1 million ang subscribers nila.