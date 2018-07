Sa Taguig, mga dumpsite binago; ginawang recreational site, urban farm

SA Lungsod ng Taguig, ang mga bakanteng lugar ay binago at pinaganda upang maging angkop sa pagiging bansag na ‘pro­binsyudad’.

Ang mga lupang da­ting nakatiwangwang lang at tinatapunan ng basu­ra bago umupo si Mayo­r Lani Cayetano bilang punong lungsod ay binigyang-buhay muli at ginawang maayos na puwedeng bisitahin at pagpalipasan ng oras ng mga tao.

“Nais namin na ma­ging totoo sa bansag na ‘probinsyudad’ kaya naman napapanatili namin ang balanse sa pagitan ng modernization at tradition, advancement at environment, urban at rural,” ayon kay Mayor Lani.

“Nagiging natural na sa amin na i-convert itong mga unused, bakante o abandonadong mga lupa upang sa gayon ay magbigay ito ng pakinabang at benepisyo sa mga tao at maging akma sa lungsod bilang ‘probinsyudad’,” dagdag nito.

Kasama sa mga lupain na naisaayos ay ang dalawang park sa Brgy. Lo­wer Bicutan, Taguig Lakefront Community (TLC) Park; at Taguig Integrated Urban Farm.

Ang dumpsite naman noon ay naging TLC Park na ngayon. Isa itong 600 square meter lot. Ang TLC Park ay pinasinayaan noong 2014.

Ang TLC Park ay lugar kung saan puwede ang iba’t ibang mga aktibidad, libre at walang singil.

Naging paborito na itong lugar kung saan madalas maglaro ang kabataan, train ride sa mga bata, biking para sa mga miyembro ng pamilya, film showing sa mga barkada. Ang mga hooper naman ay puwedeng maglaro rito ng basketball.

Ito ay mayroong coffee shop at orchidariu­m na napaliligiran ng mga punong namumunga ng iba’t ibang prutas, mga gulay mula sa kamatis, talong, okra litsugas, kalabasa, repolyo, mustard at iba pa.

Ang mga ani ay hindi napupunta sa basura, ayon pa kay City Agriculture Office Officer-in-Charge Emelita Solis. “Our produce usually goes to the feeding prog­rams conducted by our local government and, in some cases, to diffe­rent institutions like Bahay Pag-Asa and Bureau of Jail Management and Penology.”