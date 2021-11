Sa simbahan na ang tuloy: Janine laman ng mga socmed ni Paulo

Kung maniniwala ka sa mga social media post ni Paulo Avelino, lalo na sa Twitter, aasa ka talaga na magiging magdyowa sila ni Janine Gutierrez balang araw.

Aba, puro si Janine na kasi ang laman ng Twitter ni Paulo. Mula sa mga kuha sa serye nilang ‘Marry Me, Marry You’ at hanggang sa mga TV guesting ni Janine, at pati na mga reply niya sa mga tweet ng dalaga, ha!

So, abang-abang na lang mga fan, na super push din talaga na maging magdyowa ang mga idolo nila.

Anyway, handang suungin nina Paulo at Janine (bilang sina Andrei at Camille) ang anumang balakid sa kanilang relasyon ngayong magpapakasal na sila sa “Marry Me, Marry You.”

Suportado ng pamilya ni Camille/Janine ang pagpapakasal ng dalawa ngunit kailangan pang kumbinsihin ni Andrei/Paulo ang tatay niyang si Emilio (Edu Manzano) na walang masamang intensyon si Camille, para tuluyan nang magkaayos ang kanilang mga pamilya.

Sa kabila ng alitan nina Andrei/Paulo at Emilio/Edu, unti-unti namang lalambot ang puso ni Emilio/Edu sa anak dahil makikipag-usap si Andrei/Paulo sa kanya nang masinsinan. Dahil dito, magdedesisyon na rin si Emilio/Edu na huwag ituloy ang plano niyang tanggalan ng mana si Andrei/Paulo.

Habang nagkakaroon ng pag-asang matanggap na ni Emilio/Edu ang pamilya ni Camille/Janine, kabaligtaran naman ito sa kagustuhan ng step-mom ni Andrei/Paulo na si Laviña (Teresa Loyzaga). Napapraning kasi si Laviña/Teresa dahil naniniwala siyang hihiwalayan siya ni Emilio/Edu upang makipagbalikan sa ex nitong si Elvie (Cherry Pie Picache), ang totoong nanay ni Andrei/Paulo at ninang din ni Camille/Janine.

Kumplikado rin ngayon ang buhay ng ninang ni Camille/Janine na si Paula (Sunshine Dizon) dahil nagpapakamartir ito sa pag-ibig sa ngalan ng kanyang anak na si Koleene (Analain Salvador). Pinapaubaya na kasi ni Paula/Sunshine ang mas bata niyang manliligaw na si Luke (Fino Herrera) kay Koleene/Analain, na walang kamalay-malay sa love life ng ina, pagkatapos niyang malaman na mahal na rin ng kanyang anak ang binata. Pero magkakasamaan ng loob ang mag-ina dahil mahuhuli ni Koleene/Analain sina Paula/Sunshine at Luke/Fino na magka-holding hands.

Abangan ang mga susunod na eksena! (Dondon Sermino)