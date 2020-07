Sa panibagong dagok sa ABS-CBN: Zsa Zsa, Sharon, Karla naiyak, natulala, nagalit

Muling nagluksa ang mga Kapamilya star sa panibagong dagok na hinarap ng network, nang ipasara ng NTC ang TVPlus.

Natulala si Sharon Cuneta sa nangyari. Habang naiyak naman ang kaibigan niyang si Zsa Zsa Padilla.

“Hindi ko na talaga mapigilang umiyak. Pasensya na. Galing ako sa first taping day after lockdown. Napakaraming pagbabago at lahat ginagawa namin para maihatid sa inyo ang “Love Thy Woman. Pero itong balitang ito, napakasakit, nakapanlulumo. Lord Jesus, bigyan nyo po kami ng lakas para ipagpatuloy ang aming trabaho. Gabayan nyo po sana lahat ng mga kasamahan ko sa Kapamilya channel. Kayo na po ang bahala.”

Bumula naman ang bibig ni Karla Estrada:

“Wala na kapwa tao? Bahala na lang sila sa buhay nila? Hindi na iniisip ang mga taong mawawalan ng trabaho na pwedeng magutom ang mga pamilya? Baket ngayon pa lahat kailangang gawin ito sa gitna ng crisis. Kapwa Pilipino pinahihirapan ninyo.”

Pakiusap sa mga mambabatas: ‘Respeto sa mga babae’ – Maja

Samantala, ngitngit sa galit naman ang naramdaman nina Maja Salvador at misis ni Gary Valenciano na si Angeli, dahil sa tingin nila ay hindi nirespeto sa hearing sa kongreso ang COO ng Kapamilya channel na si Cory Vidanes.

“Galit po kayo sige, pero respeto naman po pag kumakausap po ng babae…actually, respeto naman po sa lahat your Honor,” sabi ni Maja.

“Cory Valenzuela Vidanes has been a friend since childhood. I know her character and how she started from being a production assistant till she became COO of AbsCbn. She did not deserve this kind of treatment. Respect. They may have made some mistakes but she didn’t deserve this,” saad naman ni Angeli.

Sheena takot sa bawang

Ang kayang makaamoy ng bawang ni Sheena Halili. Ang bawang lang ang inaayawang maamoy ni Sheena, na posibleng bahagi ng kanyang pagbubuntis.

Buti na lang buntis si Sheena, dahil baka mapagkamalan siyang aswang, ha! Aminado naman siya na nagbago ang timpla ng kanyang pasensya dahil sa pagbubuntis. Mabuti na lang at lagi raw nasa tabi niya ang mister niya.