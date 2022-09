Sa opsyonal face mask, may COVID pa! – eksperto

Hindi pabor ang infectious diseases expert na si Dr. Rontgene Solante sa aksyon ni Cebu City Mayor Mile Rama sa optional na paggamit ng face mask sa kanilang lungsod.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Solante na mababa pa ang mga nakatanggap ng booster bilang dagdag na proteksyon sa COVID-19 bukod sa nananatili pa rin ang banta ng COVID-19 sa bansa.

“I am not in favor of lifting or iyong optional na lang ang pagsuot ng mask sa outdoor for reasons like mababa pa rin ang booster population natin sa general public. At pangalawa, nandito pa rin iyong COVID ‘no, Omicron, na still we have the community transmission; at napakadelikado ng ganitong mga hakbang,” ani Solante. (Aileen Taliping)