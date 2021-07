Sa online ang basagan

Kung paniniwalaan mga tropapips ang pag-aaral na ginawa ng isang international organization tungkol sa pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga Pinoy sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na maging online ang bakbakan ng mga kakandidato sa halalan sa 2022.

At dahil presidential elections ang 2022, tiyak na magiging mas “madugo” o matindi ang siraan at maglilipana ang “fake news” sa mga social media–lalo na sa Facebook.

Sa inilabas na pag-aaral sa Digital News Report (DNR 2021) ng Reuters Institute for the Study of Journalism, lumilitaw mga tropapips na hindi na ang tv ang pangunahing pinagkukunan ng balita ng Pinoy kung hindi sa social media tulad ng Facebook at Youtube.

Hindi naman ito dapat ipagtaka dahil halos lahat ng news agency sa bansa–mapa-diyaryo, TV at radio ay inilalagay na o isini-share na rin ang kanilang mga balita sa social media, partikular sa Facebook at Twitter.

Mula sa Facebook at Twitter, may link ang mga istorya para mabasa nang kompleto sa mga website ng mga news agency–tulad ng Politiko (politics.com.ph), Bilyonaryo (bilyonaryo.com), Abante (abante.com.ph),Abante Tonite (tonite.abante.com.ph) at breaking news ng Abante Group (tnt.abante.com.ph)

At base nga sa naturang pag-aaral, aba’y una ang Abante sa listahan ng mga tabliod na pinagkakatiwalaan ng mga tao—hindi kami ang nagsabi niyan, mismong Reuters.

Mantakin niyo mga tropapips, sa top-15 ng mga news agency na kasama ang iba’t ibang TV network at malalaking news agency, aba’y naungusan pa ng Abante ang isang kilalang online news media pagdating sa tiwala sa pagbabalita.

Kung dati nga eh TV (61%) ang pinapanood ng mga tao para makasagap ng balita at impormasyon, ngayon ay sa online (87%) na at social media (72%). At ang gamit ng mga tao para makasagap ng balita…sa smartphone (78%).

Natural din na sa online na kumuha ng mga balita ang mga tao dahil hindi na nila inaabutan ang balita sa bahay dahil nakatengga sila sa trapik. At dahil nagiging madali na rin naman makakuha ng promo sa “data” lalo na kung “all day” o “three days,” talagang maghihintay ka na lang sa social media ng balita. Pero ang tanong, tunay ba naman ang balita na mababasa mo o baka fake news?

May mga kolokoy na kasi ngayon na ginagamit ang logo ng mga tunay na news agency at saka ie-edit ang headline ng balita para magmukhang totoo. Kaya kung hindi maingat ang magbabasa, tiyak na kaagad na maniniwala ang makakabasa.

Ang mga kandidato na hindi palalakasin ang kanilang social media team, tiyak na uupa ng mga may tinatawag na “troll farm” o “keyboard warriors” para pabanguhin ang kanilang pangalan, o siraan ang kanilang kalaban.

Iba pa siyempre ang pagbubuhos ng campaign ads na legal at tamang paraan para magpakilala at ipaalam sa netizens ang gagawin nila kapag nanalo.

Pero ang mahirap eh kapag maitim ang budhi at mahusay ang socmed team ng isang kandidato. Gaya halimbawa ng ginawa noon sa isang kandidato na nagdarasal. Inedit ng kalaban ang larawan niya at nilagyan ng sangkatutak na photographer sa paligid para palabasin siyang “ipokrito” o “plastik” na tao sa pagdarasal.

Nang ipost ang larawan sa social media, dinagsa ng negatibong komento ang pobreng kandidato dahil inakala ng netizens na totoo ang larawan. Ang resulta, natalo ang kandidato dahil inakala ng grupo niya na maliit lang naman ang bilang ng mga tao sa social media nang panahong iyon.

Kung pagbabatayan ang dami ng mga tao na nasa social media ngayon kumpara noong 2016 presidential elections, asahan na mas magiging matindi ang labanan ngayon hanggat hindi ipinagbabawal ni Mark Zuckerberg ang balita sa Facebook. Laging tandaan: “Bata nyo ko at Ako ang Spy nyo”