Sa loob lang ng 1 buwan! higit 100 bebot minanyak – PNP

Iniutos kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief General Azurin Jr. ang mahigpit na pagbabantay sa mga estudyante matapos na lumobo sa 149 ang kaso ng pang-aabuso sa mga ito sa loob lang ng isang buwan nitong Hulyo hanggang Agosto.

Ayon kay Azurin, karamihan dito ay kaso ng panggagahasa sa kabataang babae at naitala sa National Capital Region (NCR) ang pinakamataas na bilang nito.

Bukod sa rape, kabilang din sa mga lumobong kaso ang Acts of Lascivious¬ness at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.

Inamin ng opisyal na nakakaalarma ang paglobo ng mga kaso sa kabataan lalo ngayon na balik-eskuwela ang mga ito.

Idiniin naman ni Azurin na hindi nila intensyong takutin ang publiko, lalo ang mga magulang ng mga kabataan. Nais aniya nilang pag-ingatin ang mga ito sa kanilang paligid para hindi sila mapahamak.

“Kapag sinabi ng mga magulang ninyo na ‘wag kayong basta magtiwala sa mga estranghero at hindi n’yo kilala, sumunod kayo sa kanila,” dagdag ng PNP chief.

Dahil dito, siniguro ni Azurin na magkakaroon ng karagdagang presensya ng mga pulis sa paligid ng mga eskuwelahan at mga crime prone area para hindi na muli pang makapambiktima ang mga masasamang-loob. Nakikipag-ugnayan din aniya ang PNP sa Department of Education upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. (Edwin Balasa)