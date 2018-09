Sa kasagsagan ng rush hour traffic sa EDSA, ina nanganak sa loob ng kotse

NANGANAK sa loob ng kotse ang isang 26-an­yos na ginang makaraang maipit sa mabigat na daloy ng trapiko sa kasagsagan ng rush hour sa EDSA noong nakaraang Sabado nang gabi.

Wala nang nagawa si Cheoui de Leon, nang biglang pumutok ang kanyang panubigan habang naipit sa rush hour traffic kasama ang kanyang fiancé na si Luis Bernabe, na isang nur­sing graduate.

“Akala ko sa movie lang ito nangyayari,” sabi pa ni Cheoui sa kanyang Facebook (FB) post.

Ikinuwento nito na hindi na niya napigil na mapaanak nang sunod-sunod na humilab ang kanyang tiyan.

Aniya, nasa baby shower sila ng kanyang asawa nang bigla niyang maramdaman ang malalakas na contraction ng kanyang tiyan.

Hindi pa umano niya due date dahil Setyembre 23 pa ang petsa na ibinigay ng kanyang doctor.

Nagpakonsulta umano siya sa kanyang ob-gyn noong Sabado nang umaga at sinabi ng 2cm (centimeters) na siyang ‘dilated’.

Subalit habang nasa gitna ng trapik ay pasa­kit nang pasakit ang hilab kaya’t tinawagan na niya ang kanyang doktor at pinayuhan siyang magpadala na sa ospital.

Subalit hindi pa nakakarating sa Dr. Jesus C. Delgado Memorial Hospital sa Kamuning Road, Quezon City ay lalo pang tumindi ang contraction hanggang sa mapakapit na siya nang mahigpit sa kanyang seatbelt.

“My eyes went wide as I felt that she’s really ready to come out and I was shouting, “Luis, lalabas na siya! ‘Di ko na kaya talaga!” sabi pa nito.

Habang nasa manibela, pinilit pakalmahin ni Bernabe ang asawa na ramdam niya ang nararanasang sakit.

“Deep breaths, love. Malapit na tayo,” sabi pa nito sa asawa.

Habang nasa rampa ng ospital ay hindi na napigil ni Cheoui hanggang sa tuluyang nang isinilang si ‘Sabrina Leaouis’.

Napaiyak na lang si Cheoui nang mahawakan ang kanyang baby hanggang sa dumating na ang ilang staff ng ospital na nagulat nang malaman ang sinapit ng mag-ina.

Eksaktong alas-7:30 nang gabi nang ipa­nganak si Sabrina na kanyang second baby na may timbang na 4.8 pounds.

“It was a crazy, me­morable experience that we will never forget,” sambit pa ng matapang na si Cheoui.