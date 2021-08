Sa gobyerno lang maniwala

Habang lumalakas at gumaganda ang pagtugon ng gobyerno sa problema sa COVID-19 pandemic ay sumasabay din ang mga kritiko at mga kalaban ng gobyerno para siraan ito at lituhin ang publiko.

Isang araw bago ipatupad ang pinakamahigpit na quarantine classification noong nakalipas na linggo ay binulabog ng mga grupong laban sa gobyerno ang publiko at nagpakalat ng mga maling impormasyon kaya dumagsa ang mga tao sa ilang vaccination centers sa Metro Manila.

Dahil sa kumalat na fake news na hindi makakatanggap ng ayuda para sa dalawang linggong lockdown ang mga hindi bakunado at hindi papayagang makalabas ng bahay ay nag-panic ang maraming tao at dumagsa sa iba’t ibang vaccination centers sa Las Piñas, Antipolo City at Lungsod ng Maynila para magpabakuna.

Nagmistulang may prusisyon sa ilang vaccination centers batay sa mga lumabas na larawan at video sa social media at hindi na nasunod ang social distancing dahil dikit-dikit at nagsiksikan ang mga tao, at marami ang walang face mask o kaya ay face shield sa pagnanais na maturukan ng bakuna.

Wala pong ganitong patakaran ang gobyerno o resolusyong inilabas ang Inter-Agency Task Force kaya kinukundena po natin at ng ating tanggapan, ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang gawaing ito ng mga grupong walang ginawa kundi lituhin at perwisyuhin ang publiko.

Walang puso at walang konsensiya ang mga grupong ito na nasa likod ng fake news dahil hindi isinaalang-alang ang panganib na mahawa at makapitan ng COVID-19 ang mga taong dumagsa sa mga vaccination center para makapagpabakuna.

Hindi ko lubos maisip kung anong klaseng budhi mayroon ang mga naninira sa gobyerno para gamitin ang mga inosenteng mamamayan sa kanilang personal na interes sa gitna ng COVID pandemic.

Kayo na po ang bahalang humusga kung anong klaseng nilalang ang mga nasa likod ng fake news na ito dahil ang gobyerno ay isinasalba ang publiko sa panganib ng COVID -19 partikular sa bagsik ng Delta variant, pero ang mga puwersang ito ang siyang nagpapahamak sa maraming mamamayan gaya ng ginawa noong bisperas ng lockdown sa Metro Manila.

Malinaw po ang sinabi ng Malacañang, wala pong polisya o direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi bibigyan ng ayuda ang mga kuwalipikado subalit hindi bakunadong indibidwal.

Walang puwang sa mga panahong ito ang mga panlilinlang at mga malisyosong pagtatangka ng mga kampon ng kasamaan dahil ang kaligtasan at kalusugan ng maraming Pilipino ang nalalagay sa peligro.

Nananawagan po kami sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kaduda-dudang impormasyon sa social media o alinmang online sources, pati na ang mga impormasyong nagpasalin-salin sa mga tao dahil tiyak na peke o tsismis lamang ang mga ito.

Ang PCOO po ay mayroong online media platform kung saan makikita ang mga tunay na impormasyon patungkol sa mga ginagawa ng gobyerno partikular sa pagtugon sa COVID-19 problem, pati na sa gjnagawang vaccination program laban sa COVID-19.

Maging updated po tayo sa mga makatotohanang balita, lalo na ngayong panahon ng lockdown dahil nariyan po ang mga programa ng gobyerno na naghahatid ng araw-araw na mga impormasyon sa pamamagitan ng ating Laging Handa Public Briefing, Network Briefing News, Laging Handa Dokyu, pati na rin sa social media pages ng PCOO.

Nais ko din pong paalalahanan ang publiko, lalo na ang mga nasa Metro Manila na sikapin po nating pigilan o bawasan ang pagkalat ng kontaminasyon ng Delta virus sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunang maging homeliner sa loob ng dalawang linggo at tanging authorized persons outside of residents (APOR) lamang ang dapat na lumabas.

Bagamat nasa ECQ po ang Metro Manila, tuloy po ang pagbabakuna ng gobyerno para mas maraming mamamayan ang mabibigyan ng proteksiyon laban sa COVID-19.

Hinihikayat po natin ang mga hindi pa nababakunahan na makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay para ma-schedule ang pagpapaturok, at paraan na rin ito para maiwasan ang siksikan at pagtitipon-tipon at makaiwas sa peligro ng COVID-19.

Wala pong walk-in sa vaccination centers kaya importante po na sundin ang proseso sa pamamagitan ng pagpapatala sa barangay o kaya ay sa pamamagitan ng online registration sa inyong lungsod o munisipalidad.

Ang PCOO po ay palaging nakahanda sa paghahatid ng mga napapanahon at makatotohanang impormasyon kaya kung mayroong gustong malaman patungkol sa mga ginagawa ng gobyerno, gaya ng schedule ng pagbabakuna, saan at kung kailan, makikita po ang mga ito sa ating social media pages, gayondin sa websites ng ating mga ahensiyang nakatutok sa mga impormasyon.

Ipagpatuloy po natin ang pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols habang nakaamba ang banta ng COVID-19 at huwag kalimutan ang palagiang paggamit ng face mask, face shield, pagsunod sa physical distancing at malimit na paghuhugas ng kamay para makaiwas sa mabagsik na virus.

Sikapin po nating manatiling malusog at ligtas at huwag mawalan ng pag-asa na matatapos din ang matinding pagsubok na pinagdadaanan natin hindi lamang dito sa Pilipinas kundi ng buong mundo.