Sa gitna ng usapang trade: Harden mainit kontra Spurs

KUMAMADA si Houston main gunner James Harden para itulak ang Rockets sa 128-106 victory kontra San Antonio Spurs sa 2020-2021 NBA preseason game kahapon.

Kumubra si Harden ng 20 points, nine assists at pitong rebounds para tulungan ang Houston sa back-to-back win at ikatlo sa apat na laro.

Ito ay sa gitna ng hindi pa mamatay-matay

Hindi pa rin matapos-tapos ang usapang pag trade kay Houston Rockets star James Harden, mas lumawak pa ang negosasyon dahil posibleng sa Brookly o Philadelphia ito mapupunta.

Bukod sa dalawang nabanggit na teams, ilang mga dekalibreng koponan sa Eastern Conference ang naglalaway din na makuha si former three-time scoring champion, Harden ayon sa hayag ng ESPN.

Humiling ng trade si 2018 NBA Most Valuable Player, (MVP) Harden bago magsimula ang kanilang training camp kahit na operan siya ng tumataginting na two-year, $103 million contract extension.

Hindi naglaro si Harden asa unang dalawang preseason games nila at ayon sa kanya ay naghahabol siya sa bagong sistema ng kanilang bagong head coach na si Stephen Silas.

“I can only focus on right now, and for me, the best James Harden is making sure I’m in shape,” saad ni Harden nang makausap nito ang mga reporters. “Like I said, I hadn’t even had an opportunity to play 5-on-5. Individual workouts, when you do individual basketball training, is great, but as every NBA player can agree, there’s nothing like 5-on-5 training, the physicality, making reads and things like that. Yesterday for my first time being out there, I felt good, and that’s exciting.”

Samantala, naitala ng Rockets ang back-to-back preseason wins matapos kalusin ang San Antonio Spurs, 128-106 kahapon.

Nangamada si Harden ng 20 points, nine assists at pitong rebounds para ilista ang pangatlong panalo ng Rockets sa apat na salang ngayong preseason. (Elech Dawa)