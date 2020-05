Sa GCQ! 10 tao lang puwede sa simbahan

Papayagan na sa mga lugar na isinailalim sa general community quarantine ang religious gatherings pero hindi dapat lumagpas sa 10 katao.

“While adhering to the prescribed minimum health standards, religious gatherings are not encouraged but in any case should be not more than 10 persons,” ayon sa guidelines na pinalabas ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease.

Sa mga lugar na isinailalim naman sa modified enhanced community quarantine, 5 tao lang ang puwede sa religious gatherings.

Ang mga lugar na sakop ng MECQ mula Mayo 16-31 ay ang Metro Manila, Laguna, Bataan, Bulacan, Nueva, Ecija, Pampanga, Zambales, at Angeles City. Nanatili naman sa ECQ ang Cebu City at Mandaue City.

Ang ibang lugar na hindi kasama sa ECQ o MECQ ay isanailalim naman sa GCQ.