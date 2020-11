Sa face-off vs 40 BI exec! ‘PASTILLAS’ Gang pinalamon ng pera ni Duterte

Ininsulto at sinilbihan ng pastillas na may pera ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may 40 immigration officers na isinangkot sa ‘Pastillas’ scheme matapos imbitahan ang mga ito sa Malakanyang kamakalawa ng gabi.

Ito ang ibinunyag ni Justice Secretary Menardo Guevarra nang tanungin sa mga ganap sa meeting.

Napag-alaman kay Guevarra na nang dumating sa Malakanyang ang 40 BI officers ay sinilbihan sila ng pastillas na may nakarolyong pera.

Gusto umano ni Duterte na kainin ng BI officers ang pera pero hindi nito itinuloy ang pagpapakain sa mga BI officers.

Sinabi na lamang umano ni Duterte na ” either you eat it or give it to the first beggar you see.”

Gayundin, sinabi ni Duterte na nakasampa na ang kaso sa mga immigration fficers at dapat nila itong harapin.

Wala ni isa man sa mga ipinatawag na immigration officers ang nakapagsalita.

Present rin sa naganap na “face-off” sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Senator Bong Go, BI Commissioner Jaime Morente at NBI OIC chief Eric Distor.

Ayon naman kay Presidential spokesman Harry Roque kalmado ang Pangulo sa nasabing pulong at pinayuhan ang mga inimbitahang taga-BI na sangkot sa katiwalian.

“Ang nakuha ko pong impormasyon ay kalma naman ang Presidente nang siya ay pumasok sa kuwarto kung saan ginanap ang meeting at nung simula po ay inutusan niya ang kanyang aide na ilabas ang isang box na pula at bigyan isa-isa ng pastillas ang 40 empleyado ng BI at sinabing ” kainin nyo yan dahil yan ay may pera,”ani Roque.

Ang mga nabanggit na immigration officer ay una ng sinuspinde ng Office of the Ombudsman.(Juliet de Loza-Cudia/ Aileen Taliping)