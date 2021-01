Sa edad na 55: Elizabeth Hurley game sa hubaran

Sa edad na 55 ay walang takot na binalandra pa rin ng aktres na si Elizabeth Hurley ang kanyang katawan para i-promote ang kanyang swimwear line na Elizabeth Hurley Beach.

Pero sa kanyang unang promotion via Instagram kunsaan nag-pose siya sa isang snowy setting at may suot na open furry coat, bikini bottom lang ang suot niya at wala yung pang-itaas.

“How could I resist?” caption ni Hurley sa IG post.

Umani ng maraming papuri si Hurley mula sa netizens dahil sa kanyang abs at cleavage. Sa edad niya ay physically fit pa ang aktres at tila hindi tumatanda.

Isang comment ay: “I’ve been crushing on you since the 90’s when I was a teenager you’re still hot as f–k now I’m 37.”

Comment pa ng isa pang netizen: “You are not a human!”

Ni-reveal ni Hurley na ang photographer niya sa shoot ay ang kanyang 80-year old mother na sanay na raw makita siya in her bikini photos noong panahon na di pa uso ang social media. (Ruel Mendoza)