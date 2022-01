Sa COVID sirit: Kooperasyon, disiplina apela ni Sen Go

Umape muli si Senator Christopher ‘Bong’ Go, sa publiko na magkaroon ng kooperasyon at disiplina para mapigil ang pagtaas ng COVID cases sa bansa.

Si Go na siya ring chairman ng Senate Committee on Health ay nagsabing ang kahalagahan nang pagpapabakuna at patuloy na pagiging vigilante ay isa sa magiging daan para masugpo ang pagkalat ng virus.

“In order to win the war against an unseen enemy, we need discipline and cooperation. Vaccination and continued vigilance are crucial if we want to return to normalcy. Our efforts the past years have already brought us closer to our goal if not for the emergence of new threats, such as the Omicron variant,” ayon kay Go.

Umapela ring muli ang senador sa publiko na magpaturok na ng bakuna laban sa COVID-19 sa lalong madaling panahon, lalo na ngayong nakikita na ang mga bakunadong tinatamaan ng virus ay nagkakaroon lamang ng mas mild na sintomas ng sakit.

“Mas delikado talaga kapag hindi bakunado. Kung mahal ninyo ang inyong pamilya, magpabakuna na po kayo. Libre naman ito galing sa gobyerno. Proteksyon ninyo ito laban sa virus at susi upang malampasan ang pandemya,” apela pa ni Go sa mga taong nagdadalawang-isip pa rin sa pagpapabakuna.

Binigyang-diin ni Go na epektibo ang pagbabakuna at kaya nitong protektahan ang mga indibidwal mula sa matinding epekto ng virus.

Nagbabala naman siya na may isang bahagi pa ng populasyon ang hindi pa bakunado at kung dapuan sila ng impeksiyon, ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mas matinding mga sintomas nito.

“We have many documented cases of those who received their vaccines experiencing only milder symptoms and preventing serious consequences to their health,” paliwanag pa ni Go.

Sa kasalukuyan, ang bansa ay nakatanggap na ng kabuuang 210.8 milyong doses ng COVID-19 vaccines. Sa naturang bilang, 112.8 milyong doses na ang nai-administer, hanggang Enero 7, 2022. Mayroon na ring 52.1 milyong indibidwal ang fully vaccinated na habang 57.6 milyon naman ang nakatanggap na ng kanilang unang dose. Bilang karagdagan, nasa 3.1 milyong indibidwal na ang nakapagpaturok ng kanilang booster shots para sa higit pang proteksiyon laban sa virus.

“Kung gusto natin bumalik sa normal na pamumuhay at talunin ang kalaban na hindi natin nakikita, kailangan ang disiplina at kooperasyon ng lahat,” giit pa ng senador.

Hinihikayat rin naman ng senador ang mga mamamayan na istriktong obserbahan ang mandated health at safety protocols, gaya nang pagsusuot ng face mask, social distancing, madalas na paghuhugas ng kamay at pananatili sa bahay upang makaiwas na dapuan ng karamdaman.

“Huwag natin sayangin ang mga pinaghirapan natin nung nakaraang taon. We continue to ask for your cooperation and understanding. As we course through this difficult time, we must all stand together,” apela pa ni Go.