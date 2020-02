Sa buong 2019 47 bagong milyonaryo

IPINAGMALAKI ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na kumita sila ng P44 bilyon mula sa mga tumatangkilik ng Lotto at Digit Game na kung saan ay nasa P2.4B ang nailabas mula sa 47 lotto jackpot winner na may milyon-mil­yong mga pa-premyo.

Ayon kay PCSO General Manager (GM) Royina M. Garma, dahil sa Lotto ay marami ang nakinabang at nagbago ang buhay at marami ang natulungang maysakit.

“PCSO is going through a lot of changes, but it is for the better, for the Agency to offer more, to generate more revenues and serve better our countrymen, especially those who are really in dire need,” ayon kay Garma matapos ihayag ang kanilang annual report.

Paliwanag ng PCSO, nagamit ang pondo para sa Individual­ Medical Assistance Program (IMAP) na isang medical assistance program na sumasagot sa hospitalization and medical­ expenses­ ng mga lumalapit sa PCSO na kung saan nasa 517,696 patient ang natulungan noong 2019 at nilaanan ng P6B. (Vick Aquino)

