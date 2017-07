Sa ayaw at sa gusto ng Pangulo, tuloy ang ‘Cha-Cha’ – Alvarez

Sa ayaw at sa gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte, ipapasa ng liderato ng Kamara sa second regular session ng 17th Congress ang panukalang charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution.

Ito ang pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa katatapos na press conference sa pagbubukas ng Kamara ngayong araw.

Ayon sa pinuno ng Kamara, bubuin man o hindi ni Pangulong Duterte ang Constitutional Commission (ConCom) ay talagang kikilos sa sariling kusa ang liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso para amyendahan ang Saligang Batas at papalitan ang sistema ng gobyerno mula presidential tungo sa Federal form of government.

Sinabi ni Alvarez na kasama sa priority measures ng Kamara ngayong second regular session ng 17th Congress ang Cha-Cha.

Nakapending pa sa Palasyo ng Malacañang ang panukalang bumuo ng ConCom na mag-aaral at babalangkas sa bagong bihis na Philippine Constitution.

Pasado na sa committee level ng Kamara ang Cha-Cha at nakatakdang isalang ito sa plenaryo para pagbotohan sa ikalawa at ikatlong pagbasa.

“Now, if, for instance by the end of the year wala pa rin yun (ConCom) hindi pa rin gumagalaw I have to talk to the leadership ng Senado na baka naman puwede na kaming mag-convene into Constituent Assembly (ConAss),” wika ni Alvarez.

Ang Con-Ass na lamang aniya ang magtatalaga ng mga working committee para tumulong sa pagdraft ng bagong Saligang Batas upang mabilis ang usad ng Cha-Cha.