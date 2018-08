Ryza kaakit-akit na kontrabida

Naging special guest sa ‘Abantelliling,’ ang live online segment ng Abante Online News ang Kapamilya actress na si Ryza Cenon. Naging masaya ang chikahan kunsaan, ang daming napag-usapan tungkol kay Ryza lalo na ngayong isa na siyang ganap na Kapamilya.

At wala ring duda, si Ryza ang isa sa maitutu­ring na magandang aktres sa henerasyon ngayon. Kaya ang unang tanong kay Ryza ng Abante Entertainment Editor at isa sa host ng Abantelliling na si Dondon Sermino ay kung paano raw ba ma­ging maganda.

“Tinanong din sa akin ‘yan, sabi ko, dahil sa nanay ko,” natawang sagot ni Ryza.

Nag-post nga sa Instagram si Ryza ng lara­wan ng kanyang ina noong mag-birthday ito kamakailan lang. Ang mommy ni Ryza ay matagal nang pumanaw.

“Kasi po, yung mommy ko po namatay po siya, two years old po ako. So, 27 pa lang po siya nun, meron po siyang cancer of the stomach. Kaya ‘yun, sa lola ko po ako lumaki, sa mother po ng lola ko.”

Nang pumirma sa ABS-CBN si Ryza, sa Ang Probinsyano siya unang napanood. Pero dahil magkaiba sila ng iniikutang istor­ya ni Coco Martin, hindi pa raw niya ito nakakasama sa anumang eksena sa primetime series nila.

Pero ang talagang malaking primetime series na gagawin ni Ryza ay ang The General’s Daughter kunsaan, parang lahat ng mahuhusay na artista ay pinagsama-sama na sa isang teleserye ng ABS-CBN. Excited na siya?

“Opo, excited din po ako,” saad niya.

“Hindi pa po ako nagsisimula. Pero excited po ako na makatrabaho ang lahat ng cast. Grabe, mga batikang artista po ang mga kasama ko so na-excite ako na may matutunan ako sa kanila.”

Makakasama nga ni Ryza sa The General’s Daughter sina Maricel Soriano, Janice de Be­len, Eula Valdez at Angel Locsin.

‘Hindi pa ako kampante sa ABS-CBN’ – Ryza

Noong April siya pumirma sa Kapamilya network at sa loob ng tatlong buwan, hindi pa rin daw niya masasabing fully adjusted na nga siya.

“Hindi ko pa rin po masasabing kampante na ko or relax na ko. Siyempre po, iba-iba rin ang ka-trabaho ko at iba-iba rin ang treatment nila.”

Dahil nga sa magagandang oportunidad na ibi­nibigay sa kanya ng Kapamilya network, nauna na ang pagiging bahagi niya ng nangunguna sa rating na Ang Probinsyano, ang The General’s Daughter at kamakailan lang ay nag-MMK siya, wala naman siyang nararamdaman na baka may naiinggit na sa kanya?

“Wala, wala po, ang babait nga po nila sa akin. Lahat sila, welcome, nagwe-welcome sila sa akin.”

Ryza gusto nang maging Georgia

Malaking bagay rin daw talaga ang pagiging si Georgia niya sa ‘Ika-6 Na Utos’ sa pinanggalingan niyang network na GMA-7 kunsaan, mas nakilala nga siya.

At hanggang ngayon daw, natatawang sabi ni Ryza, meron pa rin tumatawag sa kanya bilang si Georgia.

“Parang gusto ko na nga pong magpalit ng pangalan, kasi ‘yun na po ang tawag nila sa akin, sa lahat po, si Georgia.”

Enjoy naman daw siyang gumanap bilang kontrabida.

“Mas nae-enjoy ko po kasi yun dahil nalalaro ko siya. Tapos, nabibigyan ko—parang nailalabas ko ang dark side ko.”

Maganda nga ang mga nangyayari sa career ni Ryza ngayon at isa rin siya sa may entry sa darating na Metro Manila Film Festival kunsaan, kasama siya sa pelikulang Jack em Poy: The Pulis Credibles na pagbibidahan nina Vic Sotto, Coco Martin at Maine Mendoza.

Ryza ayaw nang magpasilip ng alindog

Kung dati ay nagpa-sexy si Ryza sa mga pictorial niya tulad ng pagiging cover girl ng men’s magazine, ngayon daw, wala na siyang mga ganun.

“Wala, e, hahaha!”

Open ka pa ba?

“Depende po sa story. Sa Mr. & Mrs. Cruz nag-two-piece naman po ako roon. Pero, hindi na po ako open perfectly.”

Pinagbabawalan na ba siya ng boyfriend na si Cholo Barretto sa pagpapa-sexy?

“Hindi, hindi naman. Natapos ko nga ang buong isang taon na show na walang kinuwestiyon about sa mga kissing scenes namin ni Kuya Gabby (Concepcion), hindi po. Eh, ‘yun naman po, pictorial lang naman.

“Choice ko po ‘yun na gusto ko naman pong mag-level-up na serious naman po.”

Si Cholo na ang gustong mapangasawa

Magdadalawang taon na raw ang relasyon nina Ryza at Cholo. At sa loob ng panahon na yun, masasabi raw nilang halos kilala na nila ang isa’t isa.

Ano ang nagustuhan niya kay Cholo?

“Sobrang strong po niya which is wala ako, parang siya ang naging shield ko.”

Nagpaplano na ba kayong magpakasal?

“Naku, wala pa po. Eh kasi po, ngayong nangyayari ‘to sa career ko, parang mas priority ko muna ang career.”

Pero siyempre raw, si Cholo na ang nakikita niya na gusto niyang makasama. At masaya rin siya dahil malapit din siya sa pamilya ni Cholo.

Sampalang Ryza, Rey super trending

Sa naging gues­ting ni Ryza sa Abantelliling, binati niya bukod sa kanyang mga solid at loyal fan na kung tawagin ay ‘Ryza Believers,’ ang kanyang lola na kasama niya sa bahay. At kinuwento nga nito na ang lola raw niya ay araw-araw na bumibili ng Abante.

Hanggang sa mapunta sa nakakaaliw na “sumbatan” sa pagitan nina Ryza at Rey. At hiritan ito ni Ryza na ginawan siya ng blind item dati. Nauwi rin sa reenactment ng mala-Georgia acting ni Ryza at nakatikim nga ng kanyang sampal.

Tawanan ang mga staff ng Abante na nanonood habang tuloy-tuloy lang sa trabaho at mas lalong tuwang-tuwa ang mga reader ng Abante na nanonood online.