Ryza hindi nagpiyansa kay Lolo Narding

Binigyang-linaw ni Ryza Cenon ang lumabas na balitang siya ang tnag-piyansa sa 80 anyos na si Lolo Narding.

Ito ang nag-viral na kuwento ng Lolo sa Pangasinan na dahil diumano sa pagnanakaw ng manga ay nakulong. Nag-post si Ryza na gusto niya itong tulungan.

Nandoon ang intention talaga ni Ryza, pero bukod kasi sa kanya, marami rin talagang magagandang loob ang tumulong at nauna nang nakapagpaabot ng tulong kay Lolo.

At ayaw naman siyempre ni Ryza na ‘yung credit, sa kanya mapupunta lalo na kung hindi nga niya nagawa. Kaya nag-post ito sa kanyang Instagram stories at binigyang-linaw ang lumabas na balita at humingi pa ng paumanhin sa totoong nagpiyansa nga naman.

Aniya, “Gusto ko pong linawin… hindi po ako nakaabot nung mag-ooffer po ako ng tulong. Nakalaya na po si lolo Narding nung nag-offer po ako.

“Pasensya na po dun sa nagbayad talaga.”

Kilala namin si Ryza kaya alam namin na kung malapit at naging madali ang access sa kanya, siguradong tutulong talaga ‘to dahil ever since, ang dami na niyang tinutulungan din na hindi naman niya pinapasulat.

Bianca, Ruru madalas tumambay sa resto ni Ken

Bilib ako sa diskarte sa buhay ni Ken Chan.

Bukod sa pagiging aktor, negosyante na rin siya.

Ang dami na pala niyang branch ng gasoline station. May Wellness business din siya, at heto nga restoran, ang Café Klaus.

Hands-on si Ken sa restaurant business niya na natutuwa ito dahil kahit daw nag-surge na naman ang COVID cases at level 3 ang NCR, allowed sila ng 30% dining at al fresco. At since nag-open daw sila, talagang dinadayo sila ng mga customer.

Marami rin mga kasamahan niya na nagsasabing gustong bumista at tumambay sa Café Klaus, pero sey ni Ken, ang ka-loveteam na si Rita Daniela ay halos araw-araw raw yata ay nando’n. Gayundin sina Bianca Umali at Ruru Madrid na naka-visit na rin.

Curious kami talaga paano nagawa ni Ken na makapagpundar ng mga businesses niya ngayon at mabilis niyang sagot, “Tipid! ‘Yun talaga, tipid po talaga. Hindi ako gumagastos sa sarili ko, damit, sapatos… tinandaan ko ang sabi ng mga magulang ko na sa 100% ng income mo, ‘yung 90% dapat savings, yung 10% ‘yung panggastos mo lang.

“And goal ko po talaga, dream ko at gusto ko na mai-share sa lahat na pwedeng magkatotoo ang mga pangarap lang dati.”

Heart pina-tattoo sa mukha ng boylet

Halatang nagulat si Heart Evangelista sa ginawa ng isang male fan niya.

Aba, nagpa-tattoo lang naman ito. Pero ang tattoo ay sa mismong mukha, sa may ibabang bahagi ng mukha at malaking pangalan ni Heart ang naka-tattoo na “Heart Evangelista.”

Kumbaga, uwian na, may nanalo na!

Kaya sey ni Heart, ang intense raw at natalo pa nito ang mismong Mister niya na si Governor Chiz Escudero sa pagpapakita ng paghanga o pag-adore sa kanya.

“Wow this is intense. I am flattered in a major way… I don’t know what to say… all I know is he beat my husband!”