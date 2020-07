Nasa ika-limang buwan na ng kanyang pagbubuntis ang Kapamilya at VIVA artist na si Ryza Cenon. Nag-post nga si Ryza sa kanyang Instagram account na blessing at answered prayer niya ang kanyang baby.

Legit na quarantine baby ang ipinagbubuntis ni Ryza sa kanyang non-showbiz boyfriend/cinematographer.

Magkahalong kaba at saya ang naramdaman daw niya nang malaman na buntis nga siya. Inalala niya ang dalawang pelikula na naka-pending ang shooting nila dahil sa pandemic, pero masayang-masaya raw siya dahil matagal na niyang pangarap na magkaroon ng baby.

Halos lahat nga naman ng kasabayan at kaibigan niya ay mga nanay na.

Kahit naman buntis na, tahasang sinabi ni Ryza na hindi pa siya ready na magpakasal. Mas gusto raw niyang patatagin pa ang foundation ng relationship nila. Ayaw niya raw kasing magmadali sa pagpapakasal at baka mauwi lang sa hiwalayan. Pero ayon kay Ryza, kung ang boyfriend ang masusunod, gusto nitong pakasalan na siya.

Inamin din ni Ryza na ang pagpapaikli niya ng buhok kunsaan, kinumpara siya ng netizens sa mga Korean oppas ay dahil na rin sa pregnancy niya. Napansin daw kasi niya na nagkaka-hair fall siya kaya nagpaikli na talaga siya ng buhok.

Sa kabila ng mas dobleng pag-aalala na mabuntis ng COVID-19, hindi maikakaila na larawan si Ryza ng kaligayahan ngayon at napakaganda rin na buntis.

Liza nakulangan sa tulong ng gobyerno

Isang malungkot na araw na naman sa naging pagtatapos ng buwan ng June sa mga Kapamilya. Ang dahilan, ang bagong natanggap na alias and cease desist order mula sa National Telecommunications Commission (NTC) kunsaan, pinatitigil na rin ang operation ng mga digital TV transmission sa Metro Manila.

Ibig sabihin, ang mga gumagamit ng TV Plus ay hindi na makakapanood ng Teleradyo, Jeepney TV, Yey!, Asianovela Channel, KBO at Cine Mo.

Katulad ng pagkaka-shutdown ng ABS-CBN, bigla na lang din wala na ang mga digital channels na ito sa TV Plus.

Expected na maglalabas ng kanilang saloobin o sama ng loob ang ilan sa mga Kapamilya stars.

Sabi nga ni Liza Soberano, “How come there’s so much time spent on bringing ABS-CBN down but little to no time figuring out ways to help our kababayans who are struggling during this pandemic, kaso naka- GCQ pa rin tayo????”

Angel umiyak sa harap ng Kapamilya building

Bumaba naman si Angel Locsin sa labas ng ABS-CBN at nagpakuha pa ng picture. Sey niya, “Kanina pumara ako sa harap ng ABS nung nabalitaan ko ang posibleng pagtigil sa TV Plus at Sky. Eto nanaman yung pakiramdam na maiiyak ka na lang. Sana may option na pwede kang mamili kung saan pupunta ang binabayad mong tax. To my ABS family, hang in there.”

Ayon naman sa actress na si Cherry Pie Picache, “Just finished watching replay of hearing on ABS-CBN franchise. Ganon ba talaga kaliit ang tingin nyo sa amin? Na maloloko nyo sa paulit ulit at pagpapaikot ng mga tanong? Nakakaloka.”