Ryssi, Ann, Khimo pukpukan sa ‘Idol PH’

Sino nga kaya ang tatanghaling bagong “Idol Philippines” grand winner? Sure nga na magbabago ang buhay ng isa sa limang hopefuls na maglalaban-laban sa final showdown ng ikalawang “Idol Philippines” ngayong Sabado (Sept. 17) at Linggo (Sept. 18).

Malalaman na sa weekend kung sino mula kina Ann Raniel, Bryan Chong, Khimo Gumatay, Kice, at Ryssi Avila ang susunod na tatanghaling grand winner ng pinakamalaking singing competition ng bansa.

Ang mapalad na grand winner ay mag-uuwi ng P1M pesos cash, brand new house and lot mula sa Camella worth P2M, recording contract with ABS-CBN Music, at full franchise package mula sa Dermacare Face, Body, and Laser Center worth P3M.

Sa nakaraang live shows na may temang show-stopping performances ay nanguna sa puso ng Uplivers at judges si Ryssi na nakakuha ng 99.02%. Sinundan siya ni Ann na may 97.19% at si Khimo na may 96.13%. Nalagay naman sa danger zone sina Bryan na nakakuha ng 94.41% at Kice na may 79.44%.

Tuluyan naman nagpaalam sa kompetisyon si Delly Cuevas matapos makuha ang pinakamababang combined votes na 64.59%.

Habang naghihintay sa nalalapit na final showdown, maari naman mag-ipon ang viewers ng voting credits para sa kani-kanilang pambato. I-download na ang Uplive at gumawa ng sariling account. I-click ang banner landing page at Idol account profile. Maglog-on para makakuha ng libreng voting credits, o bumili ng nasabing credits. Maari lang gamitin ang voting credits sa mismong show. Magbubukas ang voting lines tuwing live shows. (Dondon Sermino)