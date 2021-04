Ryan, Beverly nakipagsabayan sa aktingan kay Christian Kane

Muling haharap sa panganib ang dating U.S. secret agent na si Alex Walker sa pagdating ni “El Diablo” at ng isang matinding bagyo ngayong Linggo (Abril 18) sa “Almost Paradise” sa Kapamilya Channel, A2Z, iWantTFC, at Kapamilya Online Live.

Agad masisira ang magandang araw ni Alex (Christian Kane), na naisasaayos na ang buhay sa isla, nang malamang ipinababalik sa Amerika ang kriminal na si El Diablo, na kanilang nahuli dahil sa iligal na pagbebenta ng mga armas.

Ipipilit niyang paharapin sa hustisya si El Diablo dito sa Pilipinas, pero papabor sa kriminal ang masamang panahon. Habang matindi ang ulan sa labas, gulo ang hatid ni El Diablo at ng mga sangganong lasing sa presinto at malalagay sa pahamak maging ang mga detective na sina Kai (Sam Richelle) at Ernesto (Art Acuña).

Paano kaya masasalba ni Alex ang mga kaibigan at ibang pang inosente sa gitna ng paghagupit ng bagyo? Abangan din ang paglabas ng ilan pang Pilipino aktor sa pang-Hollywood na produksyong ito na handog ng ABS-CBN at Electric Entertainment na nagtatampok sa galing ng Pilipino sa likod at harap ng kamera.

Bukod kina Sam, Art, Nonie Buencamino, at Ces Quesada, mapapanood rin ang mga Pilipinong artista na sina Ryan Eigenmann, Patrick Sugui, Beverly Salviejo, Chanel Latorre, Yan Yuzon, Manu Respall, Harold Baldonado, at Bong Cabrera sa episode na ito ng “Almost Paradise,” ang kauna-unahang American TV series na kinuhanan ng buo sa Pilipinas.

Huwag palampasin ang mas tumitindi pang aksyon sa “Almost Paradise” tuwing Linggo, 8:45 pm sa Kapamilya Channel, A2Z, iWantTFC, at Kapamilya Online Live (KOL) sa Facebook at YouTube. Mapapanood rin ng paulit-ulit ang pinakabagong episode ng libre sa loob ng pitong araw sa KOL sa YouTube. Sa iWantTFC naman mapapanood ang iba pang umereng episode. (DS)